Roger Federer ha conquistato meritatamente i quarti di finale di Wimbledon 2021. Il campione elvetico agli ottavi ha affrontato e superato in tre set il nostro Lorenzo Sonego. La sfida tra l’ex numero 1 del mondo e il piemontese è stata a tratti avvincente ma dopo l’arrivo della pioggia e la chiusura del centrale, è stato lo svizzero a prendere in mano la situazione.

"C’è stato un cambiamento innegabile,è salita l’umidità e il gioco è diventato più lento rispetto a quello outdoor. Non si può giocare appoggiandosi tanto sul servizio e da questo punto di vista penso anche a Sonego: sotto il tetto ha perso l’efficacia della sua prima che è un suo punto di forza. Comunque con il passare dei giorni ho preso l’abitudine ai campi e alle palline, ho iniziato a colpire più d’anticipo e a giocare al volo: sono aspetti che fanno la differenza con l’andare avanti del torneo".

Wimbledon Order of play Day 8: Medvedev-Hurkacz e quarti femminili 15 ORE FA

Federer ha espresso chiaramente anche la sua soddisfazione per quello che di buono sta facendo vedere nello Slam londinese. Dopo mesi di sofferenza a causa dell’operazione al ginocchio, il campione elvetico sta ritrovando le giuste sensazioni.

"È bello vedere che il lavoro fatto è stato ripagato. Sono in grado di giocare a questo livello al meglio dei cinque set e non era scontato. Giocare negli Slam ogni due giorni è diverso dal giocare per cinque giorni di fila altrove. Stesso discorso per i tornei: una cosa è giocarli consecutivamente, un’altra ogni due settimane".

Pioggia, poi Berrettini, Sonego e Federer: il meglio del Day 6

Wimbledon Sonego in partita per un set ma è Federer a centrare i quarti 20 ORE FA