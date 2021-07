E’ un’autostrada quella di Novak Djokovic verso la finale di Wimbledon 2021. Il serbo, accreditato dei favori del pronostico già prima del sorteggio della vigilia, oltre a far vedere fin qui un ottimo tennis pare godersi anche una corsa tutt’altro che impossibile. Draper al primo turno, Anderson al secondo, Kudla al terzo. Oggi il terraiolo Garin, agilmente controllato in 3 set agli ottavi. Mercoledì, nei quarti, Marton Fucsovics. Andrey Rublev è infatti sorpreso da Fucsovics, improvvisamente ritrovato in quel di Wimbledon dopo un 2021 tutto sommato deludente. . Il serbo, accreditato dei favori del pronostico già prima del sorteggio della vigilia, oltre a far vedere fin qui un ottimo tennis pare godersi anche una corsa tutt’altro che impossibile. Draper al primo turno, Anderson al secondo, Kudla al terzo. Oggi il terraiolo Garin, agilmente controllato in 3 set agli ottavi. Mercoledì, nei quarti, Marton Fucsovics. Dopo la caduta di Stefanos Tsitsipas al primo turno , se ne va anche l’altro tennista con miglior classifica in questo lato di tabellone., improvvisamente ritrovato in quel di Wimbledon dopo un 2021 tutto sommato deludente.

Gioca una bella partita Fucsovics ma soprattutto si gode il primo quarto in carriera in uno slam grazie a una pregevole rimonta: 6-3 4-4 4-6 6-0 6-3 il punteggio con cui Fucsovics ha superato Rublev quest’oggi. Troppo altalenante il russo, che nel quarto set è stato arteficie di un passaggio a vuoto prolungato nel momento peggiore: ovvero quando doveva chiudere l’avversario all’angolo.

Il set preso con il bagel ha invece messo fiducia a Fucsovics, che poi è scappato via anche a inizio quinto parziale e nonostante qualche inevitabile tremolio nel finale si è preso il pass per i quarti.

Sorride così Djokovic, che evita un avversario teoricamente più insidioso come Rublev – con cui per giunta non aveva mai giocato – per incrociare un Fucsovics, tennista che già conosce e che ha battuto in entrambi i precedenti (US Open 2018 e Doha 2019).

Marton Fucsovics dopo aver battuto a sorpresa Andrey Rublev a Wimbledon 2021 Credit Foto Getty Images

Parte alta del tabellone che si completa poi con il quarto ‘a sorpresa’ tra Khachanov e Shapovalov. Il russo ha onorato il buco lasciato da Tsitsipas, ma contro Sebastian Korda ha faticato tantissimo. Quasi quattro ore di partita (3:52), un quinto set assurdo nel suo andamento – 13 turni di servizio persi sui 18 giocati – per un finale che ha consegnato un tennista vittorioso sì, ma che in un eventuale incrocio con Djokovic pare spacciato ancor prima di incominciare: 3-6 6-4 6-3 5-7 10-8 ad ogni modo il punteggio finale.

Khachanov che appunto adesso sfiderà Shapovalov, autore di una gran partita col n°8 del seeding Bautista-Agut. Il canadese ha giocato un match molto convincente, con un perentorio 6-1 6-3 7-5 che lo attesa probabilmente come il principale “pericolo” per Nole in questo lato di tabellone. Occhio però anche in questo caso ai precedenti: 6-0 Djokovic compresi 2 match in ATP Cup; il canadese, qui dentro, ha vinto 2 soli set complessivi. Insomma, Nole, fino a domenica, pare lanciato in un percorso dritto e privo di traffico. Vediamo se Fucsovics prima e uno tra Khachanov o Shapovalov poi, riusciranno a smentirci.

