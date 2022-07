Dopo il capolavoro con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è chiamato ad un'altra impresa sul Centrale di Wimbledon. L'altoatesino si gioca l'accesso alla semifinale dello Slam londinese contro il 20 volte campione Slam, Novak Djokovic, nel remake dei secondo turno dell'edizione 2021 del Masters di Montecarlo, terminato 6-4 6-2 a favore del campione serbo. Chi passa sfiderà il vincente di Goffin-Norrie. è chiamato ad un'altra impresa sul Centrale di Wimbledon. L'altoatesino si gioca l'accesso alla semifinale dello Slam londinese contro il 20 volte campione Slam, Novak Djokovic, nel remake dei secondo turno dell'edizione 2021 del Masters di Montecarlo, terminato 6-4 6-2 a favore del campione serbo. Chi passa sfiderà il vincente di Goffin-Norrie.

Quando e a che ora sarà Sinner-Djokovic?

Martedì 5 luglio sul Centre Court di Londra: orario ancora da definire

Wimbledon 2022 - Sinner-Djokovic, dove vederla in tv

Sinner-Djokovic, match valido per i quarti di finale di Wimbledon, verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Tennis e grazie a Sky Go e NowTv anche sui dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti e highlights su sito e app.

Il percorso di Jannik Sinner

Primo turno: Sinner b Stan Wawrinka 7-5 4-6 6-3 6-2

Secondo turno: Sinner b Miker Ymer 6-4 6-3 5-7 6-2

Terzo turno: Sinner b John Isner 6-4 7-6 6-3

Ottavi: Sinner b. Alcaraz 6-1 6-4 6-7 6-3

Il percorso di Novak Djokovic

Primo turno: Djokovic b. Kwon 6-3 3-6 6-3 6-4

Secondo turno: Djokovic b. Kokkinakis 6-1 6-4 6-2

Terzo turno: Djokovic b. Kecmanovic 6-0 6-3 6-4

Ottavi: Djokovic b. van Rijthoven 6-2 4-6 6-1 6-2

Djokovic elogia Sinner: "E' il futuro e il presente del tennis"

