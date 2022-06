Tennis

Djokovic: "US Open? Non dipende da me. Il vaccino non è un'opzione"

WIMBLEDON - Nella conferenza stampa pre Wimbledon, Novak Djokovic parla delle sue speranze in vista del prossimo Slam di New York. Gli USA non ammmettono stranieri non vaccinati nel paese, e Nole rischia di saltare gli US Open. Il vaccino, come ribadisce il serbo, non è un'opzione.

00:01:08, 2 ore fa