Alcune volte certi colpi visti sui campi da tennis sfidano le leggi della fisica. In questo caso è Ons Jabeur a far mettere in dubbio tutti i principi che siamo abituati a studiare a scuola, perché nel match contro Tatjana Maria riesce a realizzare un colpo che probabilmente anche lei non sa come sia potuto andare a segno in maniera così perfetta.

Siamo nel secondo set della semifinale di Wimbledon e la tunisina si trova a subire lo scambio, visto che la tedesca viene a rete e la copre benissimo; a un certo punto arriva la smorzata di rovescio nell'angolino di Maria e Jabeur è visibilmente in ritardo, ma non si perde d'animo e raggiunge la palla, colpendola di dritto e spedendo un gran passante incrociato dall'altra parte del campo, lasciando l'avversaria lì a guardare. Sarebbe già bellissimo così, se non fosse per un ulteriore particlare spettacolare: Jabeur colpisce la palla dando le spalle alla rete, dietro la schiena.

Ad

Wimbledon Nadal-Kyrgios, rivivi l'ultimo scontro in uno slam in 3' UN' ORA FA

Ons Jabeur vincerà poi il match in tre set, diventando così la prima nordafricana a conquistare una finale slam.

Linette infortunata elimina la favorita Jabeur

Wimbledon Super tie-break: qual è la nuova regola e perchè è stata introdotta? 2 ORE FA