Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz e si è qualificato ai quarti di finale a Wimbledon. L’altoatesino ha trovato il feeling perfetto con l’erba di Londra, una superficie che fino alla scorsa settimana gli era indigesta e su cui non aveva mai vinto una partita in carriera. L’entusiasmo al termine della partita è enorme:

Carlos è un avversario difficilissimo e una persona squisita, è stato un piacere giocare contro di lui davanti a un pubblico di questo tipo. Oggi è una giornata speciale: 100 anni del Campo Centrale, è tutto bellissimo”.

Sui due match-point nel tie-break del terzo set annullati

È difficile avere avuto match point e poi dover ancora giocare. Ho fatto del mio meglio, fa parte del gioco e sono contento di come ho retto: sono andato in difficoltà all’inizio del quarto set, sono contento di essere ai quarti di finale e spero di poter giocare un buon tennis anche lì“.

Sul traguardo raggiunto

"Non me l’aspettavo perché sull’erba non giocavo così bene, ma sono migliorato partita dopo partita. Ho cercato di adattarmi, il pubblico mi ha aiutato tantissimo“.

