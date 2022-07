Altro giro altro show per l'istrionico Nick Kyrgios: show sul campo, in primis, con il 3-0 rifilato alla sorpresa cilena Garin show ai microfoni da attore consumato. Due in particolare i virgolettati significativi per il tennista australiano capace per la prima volta in carriera di accedere a una semifinale Slam. E che Slam!