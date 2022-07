Tennis

Djokovic-Kyrgios, Alex Corretja fa le carte alla finale di Wimbledon: "Può succedere di tutto"

WIMBLEDON - Alex Corretja, talent di Eurosport ed ex bifinalista del Roland Garros, analizza l'attesissima finale di Wimbledon fra Nick Kyrgios e Novak Djokovic: "Sarà una bellissima finale, l'australiano non ha pressioni ed arriva più riposato, Nole è il peggior avversario che puoi desiderare sull'erba ma Nick ha le armi per metterlo in difficoltà. Pronistico apertissimo, mi aspetto spettacolo".

