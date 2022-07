È successo l'imponderabile nel match valido per il terzo turno di Wimbledon tra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas : polemiche, tensione e anche una sequela di punti spettacolari. Come quello che vi proponiamo ora, perché nelancora non ci siamo stancati di rovistare nel film di un terzo turno che non dimenticheremo facilmente: finta di battuta "underarm" da sotto, poi ace a superare la soglia dei 200 km/h lasciando di sasso uno Tsitsipas sportivamente bullizzato da quella sagoma di ragazzaccio australiano che tanto pepe (e tanto tennis di elevatissima qualità) ci sta regalando aidei nostri amatissimi Championships...