Prima giornata dei Championships e 6 italiani in campo: sono Vavassori, Sinner e Fognini nel tabellone maschile, mentre nel femminile vedremo Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto, queste due già attese da un derby tricolore. Come da tradizione, sarà Novak Djokovic, vincitore nel 2021 in finale con Berrettini, ad aprire il Centre Court.

12:00 - Inizia Andrea Vavassori

Il primo italiano in campo a Wimbledon è Andrea Vavassori, unico dei nostri uscito dalle qualificazioni. Torinese classe 1995, numero 256 del ranking mondiale, Vavassori è al debutto assoluto negli Slam e affronterà lo statunitense Frances Tiafoe.

11:55 - Serena Williams e il sogno n°24

La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi secondi: dopo un anno di assenza dal circuito, Serena Williams è pronta a fare il suo ritorno sui campi in erba inglesi. La 40enne americana parteciperà a Wimbledon con una wild card e giocherà in doppio con la numero 4 del mondo, Ons Jabeur, al Wta 500 di Eastbourne la prossima settimana. Williams non disputa una partita ufficiale dall'infortunio muscolare contro Aliaksandra Sasnovich proprio a Londra un anno fa. Non è ancora noto se giocherà solo in singolo o anche in doppio nel terzo Slam del 2022. Ecco 5 domande sul clamoroso ritorno della 23 volte campionessa Slam.

11:45 - Nadal e la missione Grande Slam

Mai come in questo 2022 Nadal sta vivendo un paradosso: la sensazione di non essere al meglio e i risultati sul campo. Con Melbourne e Parigi già in bacheca, Rafa Nadal non poteva certo rinunciare a Wimbledon. E infatti ci sarà. Perché la scalata all'Olimpo di Budge e Laver è solo a metà strada, ma in questo territorio di caccia Nadal si è reso conto di poter essere ancora letale.

11:30 - Djokovic in conferenza stampa

In conferenza stampa, Novak Djokovic guarda già oltre Wimbledon, anche se la sua partecipazione allo US Open non dipenderà da lui, nel senso che "Il vaccino per me non è un'opzione".

11:15 - Il borsino degli italiani

L’anno scorso era stato record, con ben 10 azzurri in tabellone solo nel maschile. Quest’anno la spedizione italiana a Wimbledon è più risicata e in un momento di grandi incognite dal punto di vista fisico, soprattutto nel tabellone maschile. Facciamo il punto della situazione dei tennisti nel main draw dei Championships tra singolare maschile e femminile: momento di forma, precedenti, speranze. L’analisi di tutti gli italiani nel tabellone di Wimbledon 2022.

