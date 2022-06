Lorenzo Musetti e i suoi fan. Dopo Bublik, si era temuto il peggio per il classe 2002. Oltre al ritiro dal torneo londinese, c'era timore anche di una lesione muscolare che lo avrebbe tenuto fuori dai campi non ha evidenziato lesioni e potrà quindi tornare ad allenarsi e a giocare dopo qualche giorno di riposo. Sospiro di sollievo pere i suoi fan. Dopo lo scivolone, molto doloroso , rimediato all'ATP Queen's, nel match del primo turno contro Alexander, si era temuto il peggio per il classe 2002. Oltre al ritiro dal torneo londinese, c'era timore anche di una lesione muscolare che lo avrebbe tenuto fuori dai campi anche per il torneo di Wimbledon (dal 27 giugno al 10 luglio). Per fortuna, però, l'esito dell'ecografiae potrà quindi tornare ad allenarsi e a giocare dopo qualche giorno di riposo.

Le parole di Musetti

Oggi ho fatto la risonanza, dopo la caduta dell'altro giorno, per vedere se ci fossero delle lesioni o altri problemi, ma non abbiamo riscontrato nessun tipo di infortunio. Volevo informarvi che sarò sicuramente a Wimbledon. Ho deciso di saltare la prossima settimana per ricaricare un po' le batterie e per recuperare al meglio. Il prossimo appuntamento è sicuramente sui campi di Londra. [Lorenzo Musetti nelle sue storie su instagram]

Finalmente un sorriso per Musetti che, negli ultimi giorni, era stato in realtà costretto a camminare con le stampelle. Alla fine, il giocatore nato a Carrara ha subito 'solo' una brutta contusione all'anca che dovrebbe essere smaltita nel giro di qualche giorno. Salterà comunque il torneo di Eastbourne per presentarsi nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon.

