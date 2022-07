Domenica si è concluso il torneo di Wimbledon . Ad alzare il trofeo è stato Novak Djokovic per la quarta volta consecutiva e per la settima occasione in carriera. Il serbo si è sbarazzato abbastanza facilmente degli avversari incontrati sul cammino per la finale, ha faticato veramente soltanto contro Jannik Sinner . E all’ultimo round si è trovato di fronte il bad boy Nick Kyrgios. L’australiano ha catalizzato l’attenzione del pubblico tra partite spettacolari, colpi imprevedibili, conferenze stampa pepate, multe, accuse di violenze legate al passato e dialoghi accesi con giudici di sedia e di linea. Tutti gli appassionati hanno dovuto prendere una decisione: amare l’australiano o odiarlo. Un personaggio divisivo, su cui spesso i media si sono accaniti fin troppo, forse per quel talento eccezionale tante volte non sfruttato a dovere.

McEnroe: "Il tennis ha bisogno di Kyrgios"

John McEnroe, un altro che si trasportava dietro di sé non solo degli applausi, ha speso belle parole per lui in un’intervista alla BBC. “Nick Kyrgios ha i suoi demoni ma il tennis ha bisogno di uno come lui, alla grande”, ha esordito. L’ex numero 1 del mondo ha raccontato che ha chiesto spesso a Kyrgios di chiacchierare ma l’australiano ha sempre trovato una scusa per non incontrarsi. “E’ un bravo ragazzo, è ben voluto nello spogliatoio, fa un sacco di beneficenza”, ha aggiunto e continua: “Ha i demoni, tutti abbiamo questa paura di fallire e la questione è quanto più riesci a conviverci”. Ma sul suo gioco non ha dubbi: “I suoi colpi sono incredibili, è incredibilmente talentuoso e molto intelligente. E’ un giocatore pazzesco quando vuole esserlo”. Kyrgios tra le particolarità ha l’assenza di un allenatore, John si è proposto come suo coach: “Lo dovrei allenare io ma è intoccabile. In ogni caso il ragazzo non ha bisogno di un allenatore, è un genio. Ha bisogno che Sigmund Freud esca dalla tomba e trovi un modo per far andare avanti Nick per un paio d’anni perché ci sarebbe di grande aiuto”. Infine sui rimproveri di Kyrgios al suo box durante le partite, McEnroe ha detto: “Purtroppo, le persone che ami di più sono quelle con cui te la prendi di più perché ti senti più vicino a loro. Se non fosse così triste sarebbe anche divertente in un certo senso”.

Kyrgios: "Le persone danno per scontati atleti come Federer e Serena"

