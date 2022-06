In principio c'era la certezza che Rafael Nadal non ci sarebbe stato a Wimbledon: le condizioni fisiche precarie del maiorchino avevano spinto tutti a credere che, come l'anno scorso, il tennista spagnolo avrebbe rinunciato al torneo principe sull'erba per concentrarsi sulla guarigione e su superfic a lui più congeniali.

ghiotta opportunità e il suo staff sta facendo il possibile per riuscire ad attenuare il dolore al piede che attanaglia Rafa da tempo e non lo fa giocare sereno. La vittoria di due slam su due disputati, dopo il successo agli Australian Open e l'ennesimo trionfo al Roland Garros, spianano la strada al mancino di Manacor per la conquista del Grande Slam, quella combinazione di eventi che per ben due volte ha mancato Novak Djokovic, il più attrezzato in termini di età, circostanze e condizioni fisiche per riuscirci. Con la clessidra che fa scorrere inesorabilmente la sabbia sui 36 anni di Nadal, l'uomo dei record non è più così sicuro di rinunciare alla

Il medico: "Cerchiamo di fargli disputare Wimbledon"

Ángel Ruiz-Cotorro, che lo sta curando, è stato intervistato da "El Partidazo de Cope" e ha chiarito un po' la situazione. Hanno suscitato dunque qualche preoccupazione le immagini di Nadal che, dopo essersi sottoposto a Barcellona a un trattamento specifico, andava in giro con le stampelle , ma il suo medico di fiducia,, che lo sta curando, è stato intervistato da "El Partidazo de Cope" e ha chiarito un po' la situazione.

Vedremo come starà nelle prossime ore; nei due o tre giorni seguenti vedremo quali effetti avrà sortito il trattamento. L'obiettivo è che questo dolore non sia persistente e che Rafa possa disputare Wimbledon. Entro quattro giorni lo rimetteremo in campo e da quel punto vedremo come si evolverà l'infortunio.

Nel dettaglio, Ruiz-Cotorro spiega come stanno approcciandosi alla lesione che tormenta Nadal dal lontano 2005: "Da allora abbiamo sempre cercato nuovi rimedi, a volte la situazione si è complicata più del previsto, soprattutto con la pandemia. Questa lesione non reagisce bene con il riposo, perché si adatta, perciò quando Rafa ha voluto riprendere gli faceva male. Allora abbiamo cercato un trattamento che durasse per un anno, ma dopo tutto è tornato a peggiorare".

E a proposito del peggioramento, il medico spende parole di grande elogio per la tenacia di Nadal, alla luce dell'impresa di Parigi: "Mi sembra una cosa spettacolare. Sarebbe un miracolo per qualsiasi persona normale, però lui è capace di riuscirci perché è davvero una persona diversa. Già non è normale che ti anestetizzino l piede perché tu non senta dolore e possa improvvisamente giocare, ma il punto è accettare la situazione e isolarsi da questa sensazione per darti l'oppportunità di giocare diverse partite in queste condizioni, olttretutto di fronte ad avversari di altissimo livello. Arrivando poi dal problema al costato che gli aveva impedito di allenarsi adeguatamente e con il ritmo partita che voleva. Queste cose le può fare solamente Rafa".

Lo zio Toni: "Credo che a Wimbledon ci sarà"

Ottimista lo zio Toni, che per anni è stato l'allenatore di Rafa:

Vedo Wimbledon molto vicino, perché inizia tra due settimane. Vedremo se mio nipote ci sarà o no, ma credo di sì, confido nel fatto che il trattamento vada a buon fine e che Rafa torni a compiere uno sforzo.

E a fronte della buona resa in termini di risultati, Toni Nadal sottolinea che "quando le cose vanno bene, bisogna approfittarne". A buon intenditor poche parole.

Nadal: "Wimbledon? Se il mio corpo me lo permetterà, ci sarò. Però.."

