Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas (qui la Era uno dei match più attesi della sesta giornata di Wimbledon quello fra(qui la DIRETTA SCRITTA ) sul campo 1 dell'All England e non sta tradendo le attese per pathos, colpi di scena, giocate da stroppicciarsi gli occhi ed ovviamente polemiche.

Un cocktail di emozioni che è esploso in maniera fragorosa nel cambio di campo dopo il secondo set in cui l’australiano aveva riacciuffato il greco fissando il punteggio del match sull’1-1. Con il pubblico in visibilio per la chiusura sontuosa di Kyrgios, l’australiano ha iniziato a litigare con il giudice di sedia dopo che Tsitsipas ha lanciato una palla che avrebbe potuto colpire uno dei tifosi dislocati nelle prime file delle tribune.

L'episodio che ha fatto irritare Kyrgios: Tsitsipas lancia da distanza una pallina verso le prime file Credit Foto Twitter

Kyrgios protesta con il giudice di sedia per il gesto di Tsitsipas Credit Foto Twitter

"Non gioco fino a che non si va in fondo a questa situazione"

Accortosi della scena, Kyrgios non ha esitato a chiedere la squalifica del rivale: “Voglio parlare con il tuo supervisor e con tutti i preposti. Non ho intenzione di riprendere a giocare finché non avremo fatto luce su questa situazione” il sunto delle proteste del nativo di Canberra. Con Tsitsipas uscito dal campo per la proverbiale pausa toilette, Kyrgios ha provato a chiedere giustizia, invano visto che la vicenda è stata derubricata con il più classico dei nulla di fatto. Aspettiamoci però una conferenza stampa dinamitarda... “La quantità di m***a che riceverà il torneo dopo la mia conferenza stampa (...) – ha proseguito Kyrgios in uno dei suoi prolungati sfoghi ripresi dalle telecamere - Se l’avessi fatta io, oh mio Dio...”.

