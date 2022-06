– e più in generale nel main draw di uno slam – per. Dei 16 italiani partiti nel torneo di qualificazione 2022, solo Vavassori è riuscito ad arrivare in fondo andandosi così ad aggiungere ai già presenti Berrettini, Sinner, Sonego, Musetti e Fognini. Un risultato prestigiosissimo per il piemontese classe ’95, già esperto doppista, che evidentemente su questi campi ha saputo far sfruttare bene servizio e gioco di volo. Vavassori al turno decisivo ha infatti sconfitto in una partita molto tirata un avversario tosto come il numero 120 del mondo Zdenek Kolar. Per Vavassori successo in rimonta per 6-7 7-6 6-1 7-6. Dunque sarà prima apparizione in carriera nel main draw per Vavassori, che insieme a quella si porta via come minimo anche un importante assegno di 59 mila euro, frutto della qualificazione