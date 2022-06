Sono tre gli italiani nel singolare maschile ad aver raggiunto il terzo e ultimo turno decisivo delle qualificazioni a Wimbledon: Andreas Seppi, Salvatore Caruso e Andrea Vavassori. Partiamo proprio dalla fine. Vavassori, esperto doppista, cercherà l’accesso al primo main draw della carriera in uno slam. Lo fa grazie al 7-5 6-1 sul brasiliano Mezenes, che al primo turno aveva sorpreso Travaglia. Un traguardo che sarebbe davvero importantissimo per l’azzurro classe 1995. Vavassori troverà però un giocatore molto tosto: il ceco Zdenek Kolar, nome in forte crescita negli ultimi tempi.

Andreas Seppi, veterano del circuito, ha invece regalato la resistenza della wild card britannica McHugh: 6-4 6-2 il punteggio a favore di ‘Seppio’. Per l’altoatesino al turno decisivo ci sarà lo slovacco Klein.

Buone notizie anche per Salvatore Caruso. Il siciliano va alla caccia di un posto in tabellone principale grazie alla vittoria per 7-6 6-3 su un giocatore insidioso come l’americano Krueger. Bella vittoria per ‘Sabbo’, che trova così l’accesso all’ultimo atto. Anche per lui però non sarà semplice: a sfidarlo la testa di serie n°1 delle qualificazioni, lo spagnolo n°90 al mondo Zapata Miralles.

Bloccati al secondo turno invece gli altri azzurri. Federico Gaio si arrende all’esperto austriaco Dennis Novak: 6-2 6-3 il punteggio. Andrea Pellegrino può poco contro un altro veterano, il tedesco Marterer, ottimo servitore: 7-5 6-3. Sconfitta in due set anche per Bonadio, che si arrende allo svedese Elias Ymer per 6-3 6-4

Nel corso del pomeriggio impegnate nel 2° turno di qualificazioni anche tre italiane: Pieri, Ferrando e Stefanini.

