Erano ben 16 gli italiani presenti al primo turno di qualificazione del singolare maschile al torneo di Wimbledon. Sui campi di Roehampton, sede abituali delle qualificazioni al terzo slam della stagione, festa per 6 di questi. Passano il turno Caruso, Pellegrino, Vavassori, Gaio, Seppi e unotra Arnaboldi e Bonadio. Si arrende invece il resto della truppa, dove in tanti erano poco inclini a questa superficie. Partiamo dalle buone notizie. Salvatore Caruso, ad esempio. Dopo un periodo prolungato di difficoltà il siciliano si è imposto su Hornansky in rimonta. Caruso trova così il secondo turno contro Mitchell Krueger. Bene anche Pellegrino che ha battuto il croato Nino Serdarusic in una partita tutt’altro che banale: al secondo turno trova un giocatore esperto come il tedesco Marterer. Fa festa anche Federico Gaio, che seguito dalla voce di Eurosport Fabio Colangelo sta provando a conquistarsi un posto nel main draw. Un netto 6-4 6-2 sul veterano giapponese Sugita. Davvero un buon impatto con il torneo per Gaio che sfiderà ora l’esperto Novak. Bene anche Seppi, anche lui veteranissimo da questo punto di vista. L’altoatesino ha superato Basic per 6-2 4-6 6-0, girando la partita nettamente nel set decisivo. Per Seppi al secondo turno c’è la wildcard McHugh. Avanti anche Vavassori, che per caratteristiche da doppista era forse uno dei più inclini del lotto italiano su questa superficie. La vittoria infatti è contro un giocatore di buon spessore come l’americano Klahn: ora sfiderà il brasiliano Menezes, giustiziere di Travaglia al primo turno. Infine il derby Arnaboldi-Bonadio, ancora in corso al momento della pubblicazione di questo articolo, che regalerà a prescindere un azzurro al secondo turno di quali.

Tra le cadute sicuramente quella di Travaglia in due set appunto con Menezes, ma anche quella di Tommy Fabbiano, che su questi campi aveva saputo trovare grandissimi risultati. Nel 2019 volò fino al terzo turno battendo niente meno che Tsitsipas. Fabbiano però è un po’ in crisi di risultati da tempo ormai e il giovane britannico Fery su questi campi si è preso una netta vittoria in due set. Peccato anche per Giulio Zeppieri, altra promessa della racchetta azzurro, che ha lottato alla prima su questi campi contro il tedesco Masur. Zeppieri ha reagito al ko del primo set portando il match al terzo, dove però è stato regolato per 6-3.

Qui sotto i risultati completi di primo turno di qualificazione a Wimbledon 2022 degli italiani impegnati in giornata.

Kukushkin b. Giustino 6-2 6-1

Caruso b. Hornansky 3-6 6-1 6-4

Fery b. Fabbiano 6-4 6-2

