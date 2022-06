Wimbledon è sempre Wimbledon . Non c’è ritorsione ranking che tenga. L’All England Club in questa edizione non distribuirà punti per le classifiche ATP e WTA, ma il prize money per i tennisti è il più alto di sempre:. Un’edizione mai così ricca:. Una crescita su tutta la linea, siano questi qualificazioni in singolare, tabellone principale maschile e femminile, tabellone di doppio, doppio misto, quad e wheelchair. Gli aumenti su ogni singolo turno a Wimbledon di ogni singolo torneo, sono spesso sull’ordine della doppia cifra. Soprattutto in wheelchair e in quad, Wimbledon ha prestato grande attenzione ai prize money degli atleti con disabilità, con aumenti per i primi turni di queste categorie addirittura del 300% rispetto al 2021.