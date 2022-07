Episodio non esattamente edificante quello occorso ad Ajla Tomljanović, a margine della sconfitta ai quarti di finale di Wimbledon contro Elena Rybakina. Invece di essere interpellata su questioni di campo, la tennista australiana si è sentita rivolgere una domanda relativa al suo ex ragazzo Nick Kyrgios (i due hanno avuto una relazione di due anni che, secondo quanto riferito, si è conclusa nel 2017 ndr), che presso il tribunale di Canberra il mese prossimo sarà chiamato a rispondere delle accuse di aggressione alla sua ex fidanzata Chiara Passari nel dicembre 2021.

La domanda del giornalista

Ad

"Mi dispiace iniziare da questo argomento. Come è stata la tua esperienza di relazione con Nick Kyrgios?"

Wimbledon Halep e Rybakina volano in semi: Anisimova e Tomljanovic ko UN GIORNO FA

La reazione di Ajla

Tomljanović, riluttante, ha comunque risposto educatamente al giornalista "invadente", senza lesinare dettagli sulla sua storia con Kyrgios.

"È passato un po' di tempo dalla fine della nostra relazione. Ovviamente ho sempre mantenuto la mia relazione molto privata. Mi piacerebbe mantenerla così. Sono decisamente contraria alla violenza domestica. Spero che si risolva. Ma sì, voglio dire, non ho avuto quel tipo di esperienza con lui".

Più tardi, tuttavia, Tomljanović si è rivolta a Twitter per sottolineare il suo disappunto per la domanda:

"Piuttosto deludente che dopo quasi due ore di gioco dei quarti di finale quella sia stata la prima domanda che il giornalista ha scelto di farmi e non ha mai provveduto a chiedere nulla relativo alla partita. Sono felice di vedere i titoli dei giornali principalmente su questo ora. Puoi fare meglio".

Wilander: "Kyrgios non è cattivo... E può vincere Wimbledon"

Wimbledon Kyrgios: "Un coach? Non scaricherei quel peso su nessuno!" 4 ORE FA