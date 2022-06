Rafael Nadal. In una conferenza stampa organizzata ad hoc a Maiorca, dove si sta allenando a porte chiuse su erba naturale da qualche giorno, il 22 volte campione Slam ha confermato la sua presenza a Wimbledon, il terzo Slam dell'anno dopo i successi in Australia e a Parigi. In chiusura ha anche annunciato la sua futura paternità, Il sogno Grande Slam è ancora vivo per. In una conferenza stampa organizzata ad hoc a Maiorca, dove si sta allenando a porte chiuse su erba naturale da qualche giorno, il 22 volte campione Slam ha confermato la sua presenza a Wimbledon, il terzo Slam dell'anno dopo i successi in Australia e a Parigi. In chiusura ha anche annunciato la sua futura paternità, come anticipato dal quotidiano spagnolo Hola e la sua partecipazione al torneo di esibizione di Hurlingham Classics. Ecco le sue parole:

"La mia intenzione è quella di giocare a Wimbledon. Le cure al piede effettuate a Barcellona non sono immediate, ma i cambiamenti si notano, i dolori articolari sono diminuiti (...) Lunedì andrò a Londra e se viaggio è perché ho intenzione di giocare. Poi vedremo cosa succederà. Dopo 3 anni senza giocare sull'erba bisogna avere pazienza. Ogni giorno sono migliorato un po' nelle sensazioni. Mi è rimasta una settimana di allenamento a Londra. Spero che mi aiuti a tornare competitivo. C'è poca logica sull'erba".

Sulla pianificazione della stagione

"Dopo Wimbledon voglio riposarmi e poi penso che mi preparerò a giocare in Canada (Masters 1000) e agli US Open".

Nadal e la moglie nello shooting post-matrimonio Credit Foto Getty Images

Sulla paternità

"Sarò papà tra qualche mese, anche se non mi piace parlare della mia vita personale. Sono già abbastanza esposto nella vita pubblica. Non ho esperienza quindi non so cosa significherà nella mia vita, come cambieranno le cose".

