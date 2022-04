Ci sono state reazioni, anche dure, dopo la decisione di, ovviamente su invito del Governo britannico, di estromettere dal prossimo torneo (dal 27 giugno al 10 luglio) atleti russi e bielorussi in ragione del conflitto in Ucraina scattato nel febbraio scorso. In primis l'ATP e la WTA che in coro hanno condannato questa scelta come, 'eliminando' dal circuito dei tennisti solo per la loro nazionalità. Non bastava che gareggiassero senza bandiera, Wimbledon ha fatto piazza pulita. Si è fatto sentire anche il n° 1 del mondo Novak Djokovic , ma ora tocca ai russi rispondere. Lo ha fatto anche, numero 8 del mondo.