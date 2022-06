Serena Williams ha annunciato che giocherà a Wimbledon, il terzo Slam della stagione di tennis in programma SW (Serena Williams, ndr) e SW19 (il codice postale di Wimbledon), questo è un appuntamento. 2022, ci vediamo lì. Let’s go“. , il terzo Slam della stagione di tennis in programma sull’erba più famosa del mondo dal 27 giugno al 10 luglio. La statunitense ha postato una foto sul suo profilo Instragram, accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a dubbi: ““.

La 40enne, capace di vincere per ben sette volte questo torneo, tornerà dunque in campo a un anno esatto di distanza dalla sua ultima apparizione: nel 2021 si ritirò proprio a Wimbledon, dopo appena sei game disputati nel match di primo turno contro Sasnovich. Ricordiamo che l’americana non si è iscritta al torneo, dunque la sua partecipazione è possibile soltanto con una wild card.

Ad

Tennis Mouratoglou nuovo coach di Halep. Si ritira Serena Williams? 07/04/2022 A 12:41

Potrebbe anche essere l’ultima uscita di una delle giocatrici più forti di tutti i tempi, capace di vincere ben 23 tornei del Grande Slam in singolare (7 Wimbledon, 7 Australian Open, 6 US Open, 3 Roland Garros).

Met Gala: outfit pazzeschi per Naomi Osaka e Serena Williams

Tennis Serena Williams: "Al posto di Zverev sarei in prigione. 24° Slam? Non mollo" 05/03/2022 A 12:29