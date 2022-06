Dopo l’incredibile successo di Matteo Berrettini a Stoccarda, arrivato immediatamente dopo il rientro dall’infortunio alla mano e alla conseguente operazione, il romano sarà protagonista al Queen’s, dove inizierà dalla sfida con Daniel Evans la sua difesa del titolo 2021.

La vittoria in terra tedesca è stata una vera e propria impresa, la pensa così anche il suo coach Vincenzo Santopadre, che alla Gazzetta dello Sport ha detto: “È tutto merito della sua straordinaria forza di volontà, della voglia di migliorarsi. Ancora una volta è riuscito a superarsi”.

“La mano è guarita benissimo – ha continuato l’allenatore – Matteo non ha dolore nonostante abbia giocato diverse partite dopo tanto tempo di stop. Il 12 aprile, giorno del suo compleanno, toglieva gli ultimi punti e faceva fatica a tenere in mano la racchetta. Solo due mesi dopo con la stessa mano ha alzato un trofeo che per noi ha un valore inestimabile”.

L’obiettivo è chiaramente quello di presentarsi a Wimbledon nelle migliori condizioni possibili, per provare a ripetere la cavalcata dello scorso anno.

Il risultato di Stoccarda era inimmaginabile considerando da dove siamo partiti. Matteo ha ancora grandi margini di miglioramento e quindi sarebbe strano non considerarci tra i favoriti per Wimbledon.

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

