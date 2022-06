Che tonfo per Anett Kontaveit al rientro dopo il covid! L’estone nata a Tallinn, testa di serie numero 2 ai Championship, esce al secondo turno per mano della debuttante Jule Niemeier. La tedesca classe 1999 – e numero 97 del ranking – vince con autorità, cambiando passo al termine di un lottato primo set e vincendo il secondo parziale con un bagel velocissimo (6-4, 6-0 in 58 minuti). Quello sul campo numero 1, a leggere il foglio statistico, è stato un autentico massacro: Niemeier ha comandato negli aces, nella percentuale di punti vinti con la prima e con la seconda, nei punti a rete, nella freddezza in zona break (4/4), nei vincenti, negli errori non forzati e anche nei punti totali. Al prossimo turno, la nativa di Dortmund se la vedrà con Lesia Tsurenko.

Pliskova, Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

Pliskova vince il derby

Dopo due giorni di battaglia, Karolina Pliskova vince il derby della Repubblica Ceca contro Tereza Martincova con il punteggio di 7-6 (1), 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco. Le due ragazze, in campo ieri sera per il loro esordio ai Championship, hanno giocato fino al 5-5 nel secondo set, salvo abbandonare la nave proprio sul più bello e chiudere oggi pomeriggio. Per Pliskova, dopo un Roland Garros deludente (secondo turno), questo è il primo step per provare a ripetere la finale di un anno fa (persa con Barty), mentre per Martincova, numero 61 WTA, un passo indietro rispetto al terzo turno conquistato 12 mesi fa sugli stessi campi in erba. Al prossimo turno, la numero 7 del mondo se la vedrà con la wildcard britannica Boulter, che ha battuto la francese Bural nel suo primo match.

Garbiñe Muguruza vs Minnen Credit Foto Getty Images

Muguruza schiantata da Minnen

Niente da fare per Garbiñe Muguruza! La spagnola classe 1993, campionessa nel 2017 a Wimbledon in finale contro Venus Williams, saluta il torneo al primo turno per mano della belga Greet Minnen. La numero 88 del ranking, dopo la pausa di ieri sera al termine del primo parziale vinto con il punteggio di 6-4, torna in campo più agguerrita che mai e stende la nativa di Caracas con un bagel senz’appello. Inutile dire che per la nativa di Turnhout questo è il miglior risultato in carriera ai Championship: al prossimo affronterà la cinese Zheng. Per Muguruza, invece, la terza eliminazione precoce dopo quelle subite a Melbourne e Parigi.

