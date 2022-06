Camila Giorgi si ritrova fuori da Wimbledon 2022 al primo turno. La marchigiana perde malamente con la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 7-6(4) 6-1, senza confermare in alcun modo le buone La marchigiana perde malamente con la polacca, senza confermare in alcun modo le buone cose fatte vedere nella preparazione , anche se non era mai arrivata in finale. La ventiquattrenne di Lodz non era mai arrivata in tabellone principale ai Championships e ora si ritrova al secondo turno, dove avrà una tra la svedese Rebecca Peterson e la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova.

La cronaca

Primo game praticamente infinito tra le due, e con l’azzurra che subito rischia con due palle break annullate. Si tratta, però, soltanto dell’anteprima di una lotta campale, senza esclusione di colpi e di giochi che non appaiono mai scontati. Soltanto uno finisce a 15, sul 3-2 c’è una chance a disposizione di Giorgi, ma le vere opportunità arrivano sul 4-3: ce ne sono ben sette, tutte annullate oppure sprecate in un confronto particolarmente vissuto dal fondo con tratti occasionali di rete cercata. Il break lo fa invece Frech, che però manca due set point sul 4-5 e, con un punto ad alta spettacolarità vicino alla rete, è costretta a concedere alla marchigiana il 5-5. Nel tie-break, però, Giorgi causa la propria stessa (quasi) sparizione in virtù di molti errori.

Mentalmente, gli 80 minuti del parziale d’apertura hanno un peso non indifferente per la numero 1 d’Italia, che crolla di schianto nel secondo set aumentando esponenzialmente la quantità di errori. A Frech basta poco, quasi semplicemente tenere la palla in campo, per poter chiudere in maniera positiva il confronto ed approdare al secondo turno con un perentorio 6-1. I numeri a sfavore di Giorgi sono pesanti: 34-46 contro 14-20 in fatto di rapporto vincenti-errori gratuiti (il dato grave è il secondo, al di là delle tendenze naturali di gioco), 55%-69% di punti vinti con la prima, 44%-51% con la seconda.

