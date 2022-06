derby italiano del primo turno del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2022: sull’erba britannica Elisabetta Cocciaretto per 6-2 6-0 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la vincente di Gorgodze-Begu. Nel primo set Trevisan subisce subito il break ai vantaggi in apertura, a seguire Cocciaretto trova alla seconda occasione il 4-1 pesante, ma poi sciupa un set point in risposta nel settimo gioco, riuscendo comunque a chiudere col secondo a disposizione, nell’ottavo game, sul 6-2 dopo 34 minuti. Si è concluso il: sull’erba britannica spazza via Martina Trevisan perdopodi gioco. Per l’azzurra alci sarà la vincente di. NelTrevisan subisce subito il break ai vantaggi in apertura, a seguire Cocciaretto trova alla seconda occasione il 4-1 pesante, ma poi sciupa un set point in risposta nel settimo gioco, riuscendo comunque a chiudere col secondo a disposizione, nell’ottavo game,

La seconda partita vede ancora il break ai vantaggi in apertura di Cocciaretto, poi Trevisan sciupa tre palle per il controbreak e l’incontro volge al termine: Cocciaretto in battuta concede da quel momento un solo punto a Trevisan, la quale, invece, sempre ai vantaggi, cede ancora il servizio nel terzo e nel quinto gioco fino al 6-0 in 35 minuti.

Ad

Le statistiche sottolineano il dominio di Cocciaretto, che vince 63 punti contro i 39 dell’avversaria, strappando il servizio alla connazionale per cinque volte, con un totale di 5/12 nel dato delle palle break, mentre Cocciaretto concede tre break point (tutti in unico gioco) in favore di Trevisan, che non ne sfrutta.

Roland Garros Trevisan lotta, ma in finale va Gauff: l'azzurra si arrende in 2 set 02/06/2022 A 14:02

Il sogno di Martina Trevisan si ferma in semifinale: highlights in 3'

Bronzetti out, passa l'americana Ann Li

L’italiana è stata sconfitta dalla statunitense Ann Li che si è imposta con il punteggio di 6-1, 6-4. Al debutto nei Championships, la numero 73 WTA ha pagato l’inesperienza sulla superficie, perdendo cinque game consecutivi dall’1-1 nel primo parziale, terminato dopo appena 24 minuti. Il secondo set è stato più combattuto e si è deciso su un unico break, arrivato nel quinto game, quando la Bronzetti ha salvato due palle break sul 15-40, ma nulla ha potuto sulla terza. Inutili i tentativi di rientrare nel match sul finale di partita.

Bronzetti è preparatissima, ma per il salto deve essere più incisiva

Roland Garros Alize Lim elogia Trevisan: "È una combattente, ispirazione per molte" 02/06/2022 A 11:01