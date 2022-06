la 400ª vittoria da professionista rimane stregata per Fabio Fognini. Il tennista ligure, dopo aver abbandonato il Roland Garros Il suo primo turno ai Championship dura poco più di due ore contro un ottimo Tallon Griekspoor, che non può vantare la purezza dei colpi e i lampi di Fabio, ma sicuramente può fare affidamento su un ottimo servizio e su una solidità niente male. La partita, anche se sembra paradossale dirlo, gira dopo il primo set vinto da Fognini: al termine della classica pausa tra un parziale e l’altro, il numero 53 del mondo sale di colpi e costringe "Fogna" ad arrendersi in 4 parziali. Sicuramente, la differenza è da cercare nel dato complessivo sugli errori, che vede il nativo di Sanremo girare con 37 non forzati contro i 23 di Griekspoor, ma più in generale anche nella condizione fisica. L’olandese, oltre agli 11 anni in meno, nel mese successivo al Roland Garros ha giocato la bellezza di tre tornei, mentre Fabio nessuno. Queste cose, quando superi i 32 anni, fanno la differenza. Niente da fare,Il tennista ligure, dopo aver abbandonato il Roland Garros per colpa di un infortunio , torna in campo a Wimbledon ad oltre un mese dall’ultimo match e non riesce a centrare la vittoria.contro un ottimo, che non può vantare la purezza dei colpi e i lampi di Fabio, ma sicuramente può fare affidamento su un ottimo servizio e su una solidità niente male. La partita, anche se sembra paradossale dirlo, gira dopo il primo set vinto da Fognini: al termine della classica pausa tra un parziale e l’altro, il numero 53 del mondo sale di colpi e costringe "Fogna" ad arrendersi in 4 parziali. Sicuramente,, che vede il nativo di Sanremo girare con 37 non forzati contro i 23 di Griekspoor,L’olandese, oltre agli 11 anni in meno, nel mese successivo al Roland Garros ha giocato la bellezza di tre tornei, mentre Fabio nessuno. Queste cose, quando superi i 32 anni, fanno la differenza.

Ad

Fabio Fognini, Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

Wimbledon Order of play Day 1: 6 italiani in campo, occhi su Sinner e Djokovic 15 ORE FA

Il racconto del match

Una partita rapida, in cui i due contendenti fanno la parte dei bombardieri e i servizi si fanno sentire. Fino all’undicesimo gioco, in cui Fogna riesce a sopraffare l’olandese: risposta all’incrocio delle righe e pallonetto, andando poi a servire per il set conquistato in maniera autoritaria. La seconda frazione prosegue con lo stesso canovaccio, Fabio sembra in palla e soffre praticamente zero quando si tratta di servire. Però dall’altra parte non accenna a diminuire la spinta di Griekspoor, che riesce poi a colpire nel momento migliore, nel dodicesimo gioco, che spinge con il dritto procurandosi tre palle break, che si tramutano nell’1-1 con il doppio fallo di Fognini.

Che ha una reazione, sfruttando la battuta deficitaria nell’olandese e strappandogliela immediatamente. Sembra l’inizio di un terzo set arrembante, e invece tra un errore e l’altro Fabio si ritrova sotto 4-1; registra successivamente la battuta, ma non basta poiché il neerlandese è troppo avanti nel punteggio e non offre possibilità, mettendo la freccia. Griekspoor continua con una buona resa al servizio fino alla metà del quarto set, quando il genio di Fognini inizia a venir fuori. Con una grande accelerazione di dritto l’azzurro ha la chance per il 5-4 e servizio, ma viene annullata. Poi arrivano quattro errori dell’azzurro, che si ritrova a doversi difendere dal servizio per il match: con una risposta sui piedi va vicino a rimettere in piedi la sfida, ma con una prima e due ace l’olandese va al secondo turno.

Djokovic: "US Open? Non dipende da me. Il vaccino non è un'opzione"

Wimbledon Berrettini, Sinner, Giorgi & co: il borsino degli 11 italiani a Wimbledon 25/06/2022 A 10:01