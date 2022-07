Non è mai troppo tardi per iniziare, si dice. Jannik Sinner è ancora molto giovane (classe 2001), ma il suo nome gira da talmente tanto tempo che sembra un veterano. Non si era preso benissimo con l’erba il prodigio nato a San Candido, ma in questo Wimbledon particolare sembra aver trovato il feeling giusto. Come se l’uscita di scena – prematura e sfortunata – di Berrettini lo avesse responsabilizzato ancora di più. Nel terzo turno del torneo londinese, dopo aver silurato Stan Wawrinka in quattro set (primo turno) e Mikael Ymer con lo stesso punteggio (secondo turno), Jannik offre la prova più convincente della sua carriera erbivora e liquida in tre parziali il super veterano – e ancora efficacie sulla superficie – John Isner (6-4, 7-6, 6-3). Un match abbastanza lineare per il numero 13 del ranking, che piazza il break giusto nel primo set, gestisce bene il tiebreak del secondo (7 punti a 4) e poi chiude con autorità nel terzo, senza sprecare nessuna goccia di sudore superflua. Agli ottavi, nella giornata di domenica, se la vedrà con Carlitos Alcaraz. Un classe 2001 contro un classe 2003: il futuro del tennis è già qui.