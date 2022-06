Il torneo di Wimbledon perde un possibile protagonista in queste due settimane. Pochi minuti fa è stato annunciato il forfait di Marin Cilic, testa di serie numero 14 del torneo, a causa della sua positività al Covid-19, che si aggiunge ad un problema al ginocchio. Il tennista croato è uno specialista di questi campi: per due volte, nel 2012 e nel 2018, si è portato a casa l’importante torneo del Queen’s e nel 2017 arrivò in finale proprio nello Slam londinese perdendo da Roger Federer. Cilic stava attraversando un ottimo momento, condito dalla semifinale al Roland Garros e proprio al Queen’s.

Wimbledon è già corso ai ripari: al posto di Cilic, viene ripescato come lucky loser il portoghese Nuno Borges, 25enne e numero 123 del mondo, con quattro partite (due vittorie e due sconfitte) in carriera nel circuito maggiore. Il suo match di debutto sarà con lo statunitense Mackenzie McDonald. A sorridere di questo ritiro è Rafa Nadal: il fenomeno maiorchino, che vorrebbe andare a caccia del Grande Slam, aveva proprio in Cilic il pericolo più grande nella sua corsa durante le prime fasi del torneo. L’eventuale scontro si sarebbe tenuto nel quarto turno.

