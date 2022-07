Rafael Nadal è di nuovo in semifinale a Wimbledon. , in cui è stato anche apparentemente vicino al ritiro per un problema all’addome, lo spagnolo si è guadagnato la possibilità di giocarsi l’accesso in finale "Non so come ho fatto a vincere. Mi piace molto giocare in questa atmosfera, queste partite davanti a un pubblico così sono speciali. È stato un pomeriggio difficile, contro un avversario durissimo. Bisogna fare i complimenti a lui che sta giocando una grandissima stagione. Per me non è stato facile per niente e sono contentissimo". Dopo una maratona contro Taylor Fritz , in cui è stato anche apparentemente vicino al ritiro per un problema all’addome, lo spagnolo si è guadagnato la possibilità di giocarsi l’accesso in finale contro Nick Kyrgios , per la prima volta arrivato così avanti in un torneo dello Slam.

Giunto alla sua semifinale numero 38 nei tornei dello Slam, Nadal ha dovuto superare ancora un problema fisico: "Qualcosa a livello addominale non funziona. Ho dovuto trovare un modo per servire in maniera differente, ho pensato spesso che non sarei riuscito a finire il match".

