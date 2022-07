Non si ferma la corsa di Rafael Nadal! Lo spagnolo mantiene aperta la sua striscia vincente negli slam del 2022 regolando con un secco 3-0 Botic van de Zandschulp in due ore e 21 minuti di gioco. Match a senso unico sul campo centrale, con il maiorchino quasi perfetto in ogni frangente. Il break sul 5-4 al termine del primo set, il doppio break per il 6-2 del secondo parziale e un terzo set in cui è andato sotto 1-0 perdendo il servizio, ma che è stato in grado di vincere al tiebreak con la solita tenacia e intelligenza tattica. Ai quarti troverà l’americano Taylor Fritz: uno dei pochissimi esseri umani in grado di batterlo nel 2022 (finale Masters1000 di Indian Wells).

Tra poco il report completo...

Ad

Ottavo quarto di finale a Wimbledon in carriera per Nadal

Wimbledon Nadal, polemica con Sonego e fischi dal pubblico: cosa è successo IERI A 20:23

Mentalità Nadal: il riscaldamento pre-finale parte negli spogliatoi

Wimbledon Nadal dà una lezione di tennis a Sonego: è agli ottavi 02/07/2022 A 17:36