Serena Williams, al rientro in un match di singolare dopo una pausa forzata perde al primo turno di Wimbledon contro Harmony Tan (7-5, 1-6, 7-6). Non sono bastati elementi come il cuore e il carattere alla campionessa americana: la sua condizione fisica non ancora ottimale e il suo tennis un po' arrugginito hanno permesso alla numero 115 del mondo di portare a casa un successo storico. All'interno di un match veramente tanto equilibrato, la parigina è stata in grado di reagire ad ogni folata dell'americana, soffrendo ma non mollando nemmeno di un centimetro. Dopo aver subito il break nel terzo set, la partita sembrava finita; invece, la giovane Harmony è stata in grado di risalire la china e poi chiudere al super tiebreak. Al secondo turno affronterà la venticinquenne spagnola Sara Sorribes Tormo.

Che voto dobbiamo dare al rientro di Serena Williams? Sicuramente, la tenuta fisica è stata più che discreta (resistere per tre ore alla sua età e con così poco chilometraggio stagionale è notevole), mentre dal punto di vista tennistico c’è qualcosa da rivedere. Oltre agli errori dovuti alla poca lucidità, la 7 volte regina di Wimbledon si è ritrovata spesso e volentieri nella terra di nessuno, in balia dei colpi tagliati di Tan e incapace di invertire la tendenza. Inoltre, bisogna tornare a lavorare anche sulla testa, che nel momento decisivo (5-4 e servizio nel terzo set) è venuta un po’ a mancare.

Harmony Tan è la sesta giocatrice francese a vincere una partita del Grande Slam contro Serena Williams (Opta)

La cronaca

Nel primo set Williams va subito sotto 0-2, poi però inanella quattro giochi di fila per il 4-2. Tan non ci sta ed immediatamente trova il 4-4. A spezzare l’equilibrio è il break a 15 di Tan nell’undicesimo gioco, poi la francese cancella la palla del controbreak ed al primo set point chiude così sul 7-5 dopo 65 minuti. La seconda partita vede la reazione di Williams, con il break che arriva dopo 30 punti giocati nel secondo game, a seguire la statunitense prima salva quattro palle del controbreak, poi vola rapidamente sul 5-0. Tan evita lo 0-6 ma Williams vince senza patemi per 6-1 in 51 minuti.

Nella frazione decisiva per due volte Williams scappa in avanti, con i break nel terzo e nel nono gioco, e per due volte la francese la riaggancia, con controbreak nel sesto e nel decimo game. Si va così al super tie break: Williams fugge via sul 4-0, la francese impatta sul 4-4. Decisivo il minibreak ottenuto da Tan sul 7-6 per vincere poi sul 10-7 in 78 minuti. Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Williams che vince 123 punti contro i 118 dell’avversaria, strappando il servizio alla transalpina per sei volte, con un totale di 6/17 nel dato delle palle break, mentre Willams concede quindici break point in favore di Tan, che ne sfrutta cinque.

Serena: "Tifo per Rafa, ho chiamato il mio cane come lui"

