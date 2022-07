Sono i talenti più puri del tennis di oggi e domani. Battendo Isner, Sinner ha raggiunto ad appena vent'anni il traguardo degli ottavi di finale in tutti gli Slam. Sarà una sfida eccezionale con Alcaraz, classe 2003, di un anno più giovane.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el Masters 1.000 de París Credit Foto Instagram

Sinner e Alcaraz si sono affrontati per la prima volta nel 2019 al Challenger di Alicante su terra rossa e l’iberico si impose su un Sinner provato da una lunghissima sequenza di vittorie consecutive per 6-2 3-6 6-3. Nel 2021, al secondo turno di Parigi-Bercy, sul veloce, il murciano vinse ancora per 7-6(1) 7-5 in un Campo 1 che stava molto stretto ai due, visto quanto era stato anticipato il confronto.

Quando e a che ora sarà Sinner-Alcaraz?

Domenica 3 luglio sul Centre Court di Londra: 2° match dopo il femminile delle 14:30 fra Heather Watson e Jule Niemeier.

Wimbledon 2022 - Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv

Sonego-Nadal, match valido per il terzo turno di Wimbledon, verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Tennis e grazie a Sky Go e NowTv anche sui dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti e highlights su sito e app.

Il percorso di Jannik Sinner

Primo turno: Sinner b Stan Wawrinka 7-5 4-6 6-3 6-2

Secondo turno: Sinner b Miker Ymer 6-4 6-3 5-7 6-2

Terzo turno: Sinner b John Isner 6-4 7-6 6-3 REPORT

Il percorso di Carlos Alcaraz

Primo turno: Alcaraz b Jan-Lennard Struff 4-6 7-5 4-6 7-6 6-4

Secondo turno: Alcaraz b Tallon Griekspoor 6-4 7-6 6-3

Terzo turno: Alcaraz b Oscar Otte 6-3 6-1 6-2 REPORT

Jannik Sinner in esclusiva: "Alcaraz è più avanti, ma sto crescendo"

