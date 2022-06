Il torneo di Wimbledon 2022 ha addosso una maledizione. Una maledizione pesante. Dopo il forfait di Matteo Berrettini , il KO di Felix Auger-Aliassime e la sconfitta al quinto set di Hubi Hurkacz contro Davidovich-Fokina, un’altra testa di serie saluta la competizione.e schiantato al suolo con il punteggio diAll’inizio del torneo, in sede di sorteggio, aveva fatto scalpore la testa di serie concessa dagli organizzatori al giocatore norvegese: beh, questa debacle non fa altro che confermare come il classe 1998 nato a Oslo non sia un giocatore da erba. Dall’altro lato, però, la vittoria di Humbert non è del tutto casuale: il francese, numero 112 del ranking, già nel 2019 aveva fatto benissimo ai Championship, centrando gli ottavi dopo aver battuto Monfils, Granollers e Felix Auger-Aliassime. Al prossimo turno, il francese nato a Metz se la vedrà con Goffin, in una sorta di derby franco-belga.