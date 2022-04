Non sono mancate le reazioni dopo la decisione dell’organizzazione di Wimbledon di escludere giocatori e giocatrici di Russia e Bielorussia dai Championships. Il duro ban annunciato ieri, in linea con quanto affermato dall’Esecutivo di Boris Johnson relativamente alle sanzioni a carico di quei Paesi fautori e a sostegno dell’azione militare in Ucraina, ha alimentato non poche discussioni sul tema " l’ATP ha fatto sentire la propria voce, manifestando Sulla stessa lunghezza d’onda anche la WTA, ovvero l’associazione che gestisce il tour Pro femminile, che ha condannato la decisione dell’AELTC e della LTA. . Il duro ban annunciato ieri, in linea con quanto affermato dall’Esecutivo di Boris Johnson relativamente alle sanzioni a carico di quei Paesi fautori e a sostegno dell’azione militare in Ucraina, ha alimentato non poche discussioni sul tema " sport-politica ". In questo contesto particolarmente teso e difficile,, manifestando forte contrarietà rispetto alla presa di posizione citata., ovvero l’associazione che gestisce il tour Pro femminile, che ha

"La WTA condanna fermamente le azioni intraprese dalla Russia e la sua invasione non provocata dell’Ucraina. Continuiamo i nostri sforzi di soccorso umanitario per sostenere l’Ucraina attraverso Tennis Plays for Peace”, è scritto nella nota ufficiale. “Siamo, tuttavia, molto delusi dall’annuncio odierno dell’AELTC e dell’LTA di vietare ai singoli atleti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia di competere nei prossimi eventi sull’erba del Regno Unito. Un principio fondamentale della WTA è che i singoli atleti possano partecipare a eventi di tennis professionistico in base al merito e senza alcuna forma di discriminazione. Tale principio è espressamente stabilito nelle nostre regole ed è stato concordato sia da AELTC che da LTA. I divieti contro la discriminazione sono chiaramente espressi anche nelle proprie regole e nelle regole del Grande Slam”.

Come la WTA ha costantemente confermato, i singoli atleti non dovrebbero essere penalizzati o a loro impedito di gareggiare a causa della provenienza o delle decisioni prese dai governi dei loro paesi. La discriminazione e la decisione di concentrare tale discriminazione contro gli atleti che gareggiano da soli come individui non è né giusta né giustificata. La WTA continuerà ad applicare le sue regole per rifiutare la discriminazione e garantire che tutti gli atleti siano in grado di competere ai nostri eventi del Tour se si sono qualificati, una posizione che fino all’annuncio di oggi è stata condivisa dal tennis professionistico. La WTA valuterà i suoi prossimi passi e quali azioni possono essere intraprese in merito a queste decisioni”. Da capire quale sarà l’evoluzione del conflitto bellico e se ci sarà modo di rivedere la posizione menzionata e dare modo agli atleti russi e bielorussi di competere.

