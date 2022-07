Una partita nella partita, un autentico romanzo. Il big match fra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas prometteva spettacolo ed emozioni e non ha decisamente tradito le attese del pubblico che ha potuto godersi sia giocate celestiali che polemiche, colpi bassi, proteste, palline scagliate contro il pubblico e provocazioni. Alla fine a sorridere per ultimo è Nick Kyrgios che approda agli ottavi di finale e si conferma ancora una volta l’autentica bestia nera del greco che dopo l’illusorio acuto nel primo set (vinto 7-6 al tie-break), si è dovuto arrendere al ritorno del nativo di Canberra che ha messo la freccia regolando il rivale 6-4, 6-3, 7-6 al 4° set.

Nonostante la vittoria di Kyrgios sia stata abbastanza netta e i demeriti di un nervoso Tsitsipas e un po’ ingenuo a cadere nel vortice di provocazioni e giocate folcloristiche del rivale, nelle conferenze post partita i due ex compagni di doppio si scambiano accuse pesante e per nulla velate che sono destinate a lasciare strascichi e a far discutere nei giorni a venire.

Tsitsipas: "Kyrgios bullo, non puoi giocare a tennis con lui"

Dopo essersi scusato per l’episodio della pallina scagliata nelle tribune e che solo per un colpo di fortuna non ha colpito nessun tifoso presente nelle prime file (“Non so cosa mi è passato per la testa ma so di avere sbagliato.. Non ho colpito nessuna persona, la palla ha per fortuna colpito il muro, grazie a Dio. Di sicuro è un incidente brutto che non ricapiterà”), Tsitsipas si è scagliato contro l’interpretazione del match del rivale accusandolo di essere un ‘bullo’ e non uno interessato a giocare a tennis.

"Il suo gioco è un incessante atto di bullismo nel confronti del proprio avversario. E’ straffottente con gli avversari. Probabilmente anche quando andava a scuola era un bullo... Non mi piacciono i bulli. Ha dei tratti della personalità molto malvagi. Giocare con lui è complicato perché ti ritrovi in un circo e alla fine ti stanchi. L’incessante parlare, le continue lamentele. Siamo in campo per giocare a tennis, non per discutere. Questa cosa deve finire”.

La risposta di Kyrgios: "Stefanos non è amato da nessuno, io sì... Chissà perché"

Richiesto di un parere in merito alle dichiarazioni al vetriolo del rivale di giornata, Kyrgios non si è lasciato pregare rispondendo per le rime alle accuse mosse da Tsitsipas.

"Io penso che lui abbia dei seri problemi. Nello spogliatoio sono rispettato e tanti buoni amici, lui invece non piace a nessuno. Mettiamolo bene in chiaro. Venire in conferenza ed insinuare che l’ho bullizzato, semplicemente è un approccio da persona ‘soft’. Non siamo fatti della stoffa. Era lui che mi tirava le palle di proposito. È stato lui a colpire uno spettatore. A parte i battibecchi con l'arbitro, non ho fatto nulla di irrispettoso nei suoi confronti. Farebbe a meglio a pensare a come battermi, visti i precedenti (nei cinque precedenti contro il greco, il bilancio è 4-1 a favore di Kyrgios, ndr)”.

Wilander: "Kyrgios non è cattivo... E può vincere Wimbledon"

