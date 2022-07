A un set dal sogno di eliminare il vincitore delle ultime 3 edizioni di Wimbledon e con la consapevolezza di aver fatto tremare re Novak nel suo giardino preferito, il Centrale di All England.si congeda da Londra e dal terzo Slam della stagione fra gli applausi del pubblico e dopo aver tenuto testa e per un’ora e 33 minuti anche essere stato superiore a Djokovic, il serbo però – come gli era già successo un anno fa al Roland Garros contro Lorenzo Musetti – al rientro in campo nel terzo set cambia letteralmente marcia, aggredendo la partita, sfruttando ogni minima indicesione di Jannik ed erodendo punto dopo punto le certezze del talento di Sexten che diventa così il terzo italiano a soccombere contro Nole dopo essere stato 2 set a 0 sopra.

Sinner, che prima di 9 giorni fa non aveva vinto nemmeno una partita sull’erba, però ha ben poco di cui rimproverarsi : perché ha giocato con coraggio, ha comandato a lungo gli scambi e non ha prestato il fianco nemmeno negli scambi più prolungati, aiutato da un dritto da paura. Per questo l’impressione è che l’appuntamento con la storia sia solo rimandato e che da questo match – da rigustarsi in questa sintesi di tre minuti con le migliori giocate – saprà cavare fuori il meglio per ripresentarsi ancora più pronto e maturo, cambiando magari anche l’ultimo capitolo.