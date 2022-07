dall'inviato a Wimbledon. Da Novak Djokovic a Nick Kyrgios. Da . Da Novak Djokovic a Nick Kyrgios. Da Elena Rybakina al tenativo di ritorno di Serena Williams. Da Jannik Sinner all'intera spedizione italiana. Ci sono come sempre tante storie dietro uno Slam; e come al solito abbiamo deciso di "dare i numeri" con il consueto countdown da 10 a 0 per le pagelle - o meglio, il pagellone - di fine torneo.

Voto 10. Novak Djokovic

Che dei suoi 21 titoli Slam ha forse vinto uno dei più complicati. Non tanto per una questione di avversari affrontati o particolari difficoltà tecniche/tennistiche del torneo, quanto perché è ripartito. L’ha detto Goran Ivanisevic in sala stampa, testuale: “ E’ stato un anno di mer*a ”. E ha ragione. Nel pantano, mettiamola così, più elegante, Djokovic c’è stato a lungo. E non era così scontato che ne uscisse così in fretta. Poche partite giocate prima di arrivare qui, poche sensazioni di alto livello, tutta la pressione del mondo addosso. Ha vinto. Ancora una volta. Aggettivi? Terminati.

Voto 9. A Elena Rybakina

Il torneo femminile non finirà negli annali, ma che Elena Rybakina se lo sia meritato è fuori da ogni dubbio. La ragazza ha steso nomi di un certo spessore: dalla Andreescu alla Zheng fino alla Halep per concludere con l’attuale n°2 del mondo Jabeur. Meglio di lei, nessuna. E infatti ha vinto, come merito, prendendosi la copertina e scartando con buon garbo l’imbarazzo di chi ha provato a imbarazzarla. Brava.

Voto 8. Nick Kyrgios

from Canberra, Australia. La definizione, anche in questo caso, di nuovo, A tutto tondo. Dagli sputi alla tribuna da cui era partito nel match con Jubb, che non sembravano presagire nulla di buono, agli show in sala stampa. Dal tennis in campo a una specie di amicizia improvvisamente sbocciata. Ai titoli regalati ai cronisti. Ai servizi da sotto. Ai numeri con la racchetta, perché di quelli ne ha fatti parecchi in due settimane. Alla prima finale Slam della carriera, in una specie di illuminazione tennistica – o meglio, di come si fa il tennista – arrivata a 27 anni. Il titolo è del più forte, Novak Djokovic. Ma il protagonista totale, assoluto, straordinario, di queste due settimane, è stato Nicholas Hilmy KyrgiosCanberra, Australia. La definizione, anche in questo caso, di nuovo, è di Ivanisevic : “Nick Kyrgios è un genio”.

Voto 7. Jannik Sinner

Partiamo da questo fatto: prima di arrivare qui a Londra non aveva mai vinto un match di main draw sull’erba. Mai. Nulla. E’ venuto fuori, dati alla mano, che è stato l’ostacolo più complicato per il 7 volte campione qui ai Championships e 21 volte campione Slam, Novak Djokovic. Di che cosa stiamo parlando, dunque, esattamente, quando citiamo Sinner? Di uno forte. Anzi: di uno molto, molto forte. Questo torneo la dimostrazione. Una delle tante.

Voto 6. Ons Jabeur

“Poco”, direte voi, per una che ha fatto la storia. Prima africana nell’era Open e prima araba in una finale slam. “Giusto”, rispondo virtualmente io. Il cammino dice Bjorklund, Kawa, Parry, Mertens, Bouzkova e Maria. Non proprio il tabellone della morte. E alla fine, per la testa di serie n°3 nonché per la giocatrice attualmente n°2 del mondo, una finale raggiunta così e persa così con Rybakina è qualcosa che ti fa riflettere. Se non altro ti fa domandare: ma questa è davvero la seconda tennista più forte del pianeta? A voi le successive riflessioni del caso.

Voto 5. Iga Swiatek

Perché qualcosina di più era lecito aspettarsi da lei. Se non altro per quella striscia di 37 partite consecutive che, perdonateci, stona un po’ nella sua interruzione per mano di Alizé Cornet. Non che la francese sia una giocatrice scarsa... Ma ecco, per una che aveva appena eguagliato la corsa della Hingis, suona quantomeno male. Specie perché Cornet, al turno dopo, si faceva fregare da Tomljanovic. Non proprio Steffi Graf, ecco.

Voto 4. All’infortunio di Rafa

...Che ci ha privato di un partitone, perché Nadal-Kyrgios in semifinale a Wimbledon tale sarebbe stato. Peccato. E’ girata male. Ma è un voto, davvero, solo alla rogna dell’infortunio. Nadal, la sua volontà, il suo spirito di combattimento, la sua dedizione alla disciplina, stanno a ben altri livelli della scala. Chiedere a Taylor Fritz per credere.

Voto 3. Alla spedizione italiana

Tre come quelli - dei 10 presenti - che sono riusciti a passare almeno un turno. Perché Sinner escluso, così come Sonego, la spedizione azzurra a sto giro non è stata delle più brillanti, mettiamola così. D’accordo il sorteggio tosto per alcuni, d’accordo la scarsa abitudine a questa superficie. Però, insomma, ecco, era lecito aspettarsi qualcosina in più. Un minimo, se non altro. E invece nada.

Voto 2. Al ritorno di Serena Williams

Più che altro per lei. Per chi è stata. Per cosa ha rappresentato e cosa ancora rappresenta. Vederla così, impotente, zavorrata, contro una Harmony Tan qualsiasi, non è un grande spot alla campionessa e alla sua storia. Qualcuno che le vuole bene dovrebbe provare questo discorso: “Serena, o ci provi per davvero e ci alleniamo sul serio... O così non ha senso”.

Voto 1. A chi ha deciso di escludere i russi

... E si è ritrovato a premiare una russa. Perché questo è il fatto. Rybakina ha passato senza ombra di dubbio 19 dei suoi 23 anni di vita in quel di Mosca. Così come l’intero periodo di lockdown. Poi se per voi la nazionalità la fa un passaporto arrivato per motivi economici, allora potete passare oltre. Per tutti gli altri: è parsa più che altro, alla fine, una bella legge del contrappasso. Volevano provare a evitare la propaganda, così spiegavano la decisione. Si sono ritrovati con questo siparietto : “Hey Elena, condanni la guerra?” – “Non ho capito la domanda, il mio inglese non è molto buono”. Karma.

