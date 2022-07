Ennesimo siparietto tra Novak Djokovic e Ubaldo Scanagatta. Immancabile anche a Wimbledon, durante la conferenza del serbo post vittoria agli ottavi contro Tim van Rijthoven , la presa in giro dell'ex numero 1 al mondo sull'accento del giornalista italiano. Il rapporto tra i due è forte, tanto che Nole lo punzecchia riguardo all'arrivo in ritardo alla conferenza stampa, prima di rispondere alla domanda incentrata su Sinner prossimo avversario ai quarti di finale nel pomeriggio (""). Da guardare in loop.