dall’inviato a Wimbledon. Flawless, direbbero da queste parti. Impeccabile, nella traduzione del termine. Dopo le sbavature all’esordio con il sudcoreano Kwon, autore comunque di una partita apprezzabile, per la sua seconda uscita londinese a Wimbledon 2022 Novak Djokovic ha probabilmente fornito una delle sue migliori versioni dell’anno. Solido e concentrato fin dal primo quindi, il 20 volte campione slam ha concesso al pubblico dell’All England Club una versione decisamente più brillante rispetto a quella dell’esordio. E, sfortunatamente per il pubblico pagante, anche meno incline a voler fornire “una partita”.

Il match, di fatto, non è mai esistito. Un 6-1 devastante nel primo set, un 6-4 di pura gestione nel secondo, un break a favore del serbo di nuovo in apertura di terzo. Il tutto condito da una sola palla break concessa da Djokovic al proprio avversario in tutta la partita - nell'ultimo game del match e a giochi ormai fatti. Insomma, tanti saluti a chi sperava in un po’ di pathos. Kokkinakis, già sconfitto nell’unico precedente tra i due al Roland Garros 2015, ha raccolto ancor meno di quanto non avesse fatto 7 anni fa a Parigi. La palla dell’australiano infatti non ha mai dato fastidio al gioco del serbo, che anzi si è appoggiato benissimo dettando poi il ritmo. C’è davvero poco altro da dire dal punto di vista della partita, se non sottolineare, appunto, il gran livello di concentrazione con cui si è approcciato Nole a questa partita. Evidentemente, le dichiarazioni rilasciate in ottica US Open – dove Djokovic ormai è chiaro che non ci sarà, a meno d'improbabili ripensamenti nei protocolli del governo americano – hanno davvero messo in serbo dentro una dimensione che richiede tutta l’attenzione del caso: ovvero Djokovic è consapevole che, finito questo torneo, c’è poco altro su cui competere fino alla prossima metà di settembre.

E dunque un Djokovic ancor più motivato, ancor più concentrato, ancor più spalle al muro, in un certo senso. Senza i punti di questo torneo e con a oggi zero chance di giocare da agosto e metà settembre – 4000 punti in palio tra Canada, Cincinnati e US Open – al serbo, attualmente n°10 della Race e fuori dalla rincorsa alle Finals di Torino – resta davvero solo questo titolo a Wimbledon da qui a fine anno. Un appuntamento dunque che richiede tutte le attenzioni del mondo. Già dal secondo turno. Domandare per credere al malcapitato Thanasi Kokkinakis. Tabilo o Kecamanovic, prossimi avversari al terzo turno, sono avvisati.

