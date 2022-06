Jannik Sinner a Wimbledon: nella giornata di ieri, l’azzurro ha affrontato al primo turno del torneo sull’erba londinese lo svizzero Stan Wawrinka, brillantemente superato in quattro set lasciando nelle mani dell’elvetico soltanto il secondo set. Apparso quasi sempre in controllo del match (eccezion fatta, naturalmente, per il set portato a casa dallo svizzero), Sinner ha meritatamente conquistato l’accesso per il prossimo turno di Wimbeldon, dove attende il vincitore tra Daniel Altmaier e Mikael Ymer. Esordio convincente e vittorioso per: nella giornata di ieri, l’azzurro ha affrontato aldel torneo sull’erba londinese lo svizzero, brillantemente superato inlasciando nelle mani dell’elvetico soltanto il secondo set. Apparso quasi sempre in controllo del match (eccezion fatta, naturalmente, per il set portato a casa dallo svizzero), Sinner ha meritatamente conquistato l’accesso per il prossimo turno di Wimbeldon, dove attende il vincitore tra

Di seguito, il suo commento al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “A Eastbourne abbiamo lavorato tanto, sono felice di aver visto i frutti con la vittoria contro Stan (Wawrinka, ndr); spero possa darmi più fiducia per i prossimi match, posso ritenermi contento della mia prestazione“. Prosegue Sinner: “L’atteggiamento su questo campo è fondamentale, sto mettendo dentro cose nuove nel mio gioco; è la prima volta per me che gioco qui con così tanto pubblico, mi ha fatto molto piacere, è un’atmosfera speciale. Sappiamo tutti quanto è forte Wawrinka, quanto ha vinto, gli auguro il meglio per il futuro“. Di seguito, il video con le sue dichiarazioni.

L'atteggiamento su questo campo è fondamentale, sto mettendo dentro cose nuove nel mio gioco.

