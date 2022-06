dall’inviato a Wimbledon. Un po’ di notizie dal tabellone femminile dove, su tutte, c’è da segnalare subito la caduta di Karolina Pliskova. Dopo la grande delusione di ieri per gli inglesi, con prima Raducanu e poi Murray costretti a tornare a casa, la sorpresa la fa Katie Boulter che onora la programmazione sul centrale superando l’ex n°1 del mondo nonché finalista di questo torneo lo scorso anno. Vittoria in 3 set per la wildcard inglese che passa per 3-6 7-6 6-4 e centra così quello che a oggi è il successo più prestigioso della carriera: le vale il 3° turno con Tan o Sara Sorribes.

L’altra caduta di un certo spessore è quella di Bianca Andreescu, che trovava però una giocatrice fastidiosa su questa superficie come Rybakina. La Andreescu, che settimana scorsa a Bad Homburg aveva centrato la prima finale da Miami 2021, si è arresa in due set alle bordate della kazaca: 6-4 7-6 il punteggio.

Più semplici invece i turni di due tenniste attese come Kvitova e Badosa. Opposte entrambe ad avversarie romene, sia la ceca che la spagnola sono riuscite a passare in 2 set. Kvitova ha regolato Bogdan per 6-1 7-6 e nonostante le fatiche del secondo parziale si è evitata la noia del terzo set: Badosa invece si è imposta con un netto 6-3 6-2 sulla Bara. Le due si incroceranno proprio al terzo turno per una partita molto, molto interessante. Probabilmente la più stuzzicante della prima settimana nel tabellone femminile.

Da segnalare c’è anche la corsa di una ragazza a cui dovremo abituarci in futuro, la cinese Qinwen Zheng. Il suo nome aveva già fatto parlare a Parigi e qui a Wimbledon ha centrato il terzo turno grazie al successo per 6-4 6-1 sulla belga Minnen. Nel lato di tabellone liberato da Muguruza, Zheng diventa così a 19 anni la più giovane cinese di sempre a trovare il terzo turno qui all’All England Club. Prima di lei questo record apparteneva alla 20enne Shuai Peng, che ci riuscì nel 2006. Per Zheng ora la sfida con Kybakina.

Chi soffre di più, ma alla fine la sfanga è Jessica Pegula. Testa di serie n°8 del femminile, Pegula deve sudare per gestire l'esuberanza di un'altra britannica, Hariett Dart. L'americana però passa in rimonta col punteggio di 4-6 6-3 6-1. Al terzo turno per lei c'è la croata Martic.

Buoni segnali invece dall'ex campionessa del Roland Garros Barbora Krejcikova. Rientrara qualche settimana fa proprio a Parigi dopo tanta inattività per guarire da un problema al gomito, Krejcikova vola al 3° turno qui a Wimbledon dopo la vittoria per 6-3 6-4 sulla svizzera Golubic. Per la ceca al 3° turno c'è Tomljanovic.

