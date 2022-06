dall’inviato a Wimbledon. La storia ci ha detto fin qui che ci sono varie versioni di Nick Kyrgios. Pazza. Molto pazza. Folle. Incontenibile. Mediamente concentrato. E così via dicendo. Poche volte però l’abbiamo visto scendere in campo con questo livello di concentrazione. Dopo il complicato primo turno con Jubb e le conseguenti dichiarazioni in conferenza stampa che hanno riscosso parecchie pagine sui giornali anglosassoni, per la seconda uscita londinese a Wimbledon 2022 Nick Kyrgios porta in campo un’assoluta rarità del suo repertorio: una versione di se stesso priva di demoni. Poca voglia di fare lo show, poca voglia di fare polemica e di cercare un nemico. Molta di giocare a tennis. E che tennis. 24 ace. 49 vincenti. 10 non forzati. 10 punti in tutto lasciati sul proprio turno di servizio a Filip Krajinovic, finalista due settimane fa proprio qui a Londra sui prati del Queen’s. Non esattamente un avversario ‘scarso’.

Questo è stato il Nick Kyrgios odierno. Una versione che inviterà i soliti a pensare “pensa se giocasse sempre così”. Esercizio mentale automatico dopo una prestazione del genere, ma assolutamente insostenibile sull’ottica del lungo periodo. Il talento di Kyrgios è infatti quello tipico della definizione “genio e sregolatezza”. Impossibile pretendere che tutto ciò si presenti ogni singolo giorno.

Non è dato sapere dunque se questo Kyrgios in grado di scherzare 6-2 6-3 6-1 Krajinovic sarà lo stesso che rivedremo sabato per il terzo turno, probabilmente contro Stefanos Tsitsipas. Il match senza dubbio più atteso – già alla compilazione dei tabelloni – della prima settimana (questo sempre che Tsitsipas completi il lavoro con Thompson). Ci sono, però, al tempo stesso, da segnalare due dichiarazioni piuttosto incoraggianti di Kyrgios al termine della partita. La prima: “Volevo ricordare a tutti quanto sono bravo”. Missione riuscita, da questo punto di vista. E poi la seconda: “Ho lavorato sodo per questo torneo e per questa parte di stagione. Se c’è una possibilità che vinca uno Slam, è qui”. Insomma, Nick Kyrgios sembra parlare come qualcuno con un obiettivo in testa. Che sia la volta buona? Impossibile affermarlo. Così però come perdere il prossimo appuntamento. Fuori due, meno cinque a una gloria inattesa.

