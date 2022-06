Un giorno che forse non dimenticheremo nella storia di Wimbledon per via della richiesta fatta dalle due tenniste ucraine, Lesia Tsurenko e Anhelina Kalinina, all’organizzazione. Le due ragazze, che si affrontano oggi alle 12, hanno infatti chiesto di abbandonare il classico bianco in favore dei colori nazionali dell’Ucraina, il giallo e l’azzurro.



La motivazione è quella di dare un segnale forte contro la guerra e rendere omaggio a tutte le vittime del conflitto. Un segnale già sostenuto dagli organizzatori tramite l’esclusione di tutti i giocatori e tutte le giocatrici di Russia e Bielorussia.

Ad





La Kalinina parlando dei suoi genitori e della guerra racconta, come riporta la Gazzetta dello Sport, che: «La casa dei miei genitori è stata bombardata ma grazie a Dio sono vivi e al sicuro. Non rientro in Ucraina dal 17 febbraio e loro, come tutti lì, vivono con le borse senza avere alcuna certezza del domani. Adesso sono nella casa dove abito con mio marito e per fortuna posso aiutarli con il mio lavoro. Io continuo a girare per tornei e per fortuna ho il sostegno degli amici, quello vero e non solo a parole. Vedere qualche bandiera ucraina sugli spalti mi ha fatto sentire meno sola».

Wimbledon Nadal: "Berrettini? Non mi sento un suo contatto stretto" 10 ORE FA

La regola

Il torneo prevede un protocollo molto rigido per quanto riguarda l’abbigliamento. Una regola, quella del total white, introdotta più di 200 anni fa per questioni di etichetta e per evitare che fossero visibili gli aloni di sudore. Regola che era stata estesa a tutti i tornei britannici, ma che poco a poco è stata abbandonata.



Tuttavia nel corso degli anni non sono mai state rilasciate deroghe, nemmeno ai tennisti più grandi, mentre sono diversi quelli che sono stati multati come ad esempio Federer nel 2013. Non ci resta che attendere mezzogiorno e scoprire se gli organizzatori accetteranno le richieste delle due tenniste ucraine.

di Luca Patuelli

Nadal, fine dell'incubo: "Che sollievo, ora riesco a camminare"

Wimbledon Serena Williams, rientro amaro! Harmony Tan vince in tre set 10 ORE FA