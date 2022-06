Arriva come una stoccata a chi definisce Wimbledon 2022 un’esibizione l’annuncio dell’All England Club di alzare il montepremi totale del torneo ad oltre 40 milioni di sterline. Una cifra record, soglia mai raggiunta nella storia ultracentenaria dei Championships, tre milioni in più rispetto al precedente primato dell'edizione 2019 (38 milioni esatti). Per la precisione, gli organizzatori mettono in palio nel complesso 40 milioni e 350 mila sterline per l'edizione numero 135 di Wimbledon, in programma dal 27 giugno al 10 luglio.

Il prize money di Wimbledon dal 2016 a oggi: l'edizione 2022 sarà la più ricca in assoluto

2016 £ 28,100,000 2017 £ 31,600,000 2018 £ 34,000,000 2019 £ 38,000,000 2021 £ 35,016,000 2022 £ 40,350,000

Wimbledon, le cifre nel dettaglio

AllEngland Lawn Tennis and Croquet Club. Il prize money complessivo della prossima edizione del Wimbledon corrisponde dunque a quasi 47,5 milioni di euro, superando nettamente il valore del Roland Garros a parità di valuta (43,6 milioni per lo slam francese sulla terra rossa disputato tra fine maggio e inizio giugno). Aumenta rispetto all'anno precedente, ma senza raggiungere cifre record nella storia del torneo inglese, il premio riservato ai vincitori del terzo slam della stagione: 2 milioni di sterline, uguale al maschile e femminile. L'incremento più significativo riguarda le qualificazioni, con una crescita del +26% rispetto al 2021 e quasi del 50% rispetto al 2019 (nel 2020 il torneo non si disputò causa Covid). I prossimi ad alzare la nota coppa da diciotto pollici riceveranno qualcosa in più rispetto al denaro ottenuto da Nadal e Swiatek a seguito del recente trionfo di Parigi. Una scelta dettata con ogni probabilità dalla volontà di convincere gli atleti a prendere parte allo slam sull'erba, dopo la severa punizione di ATP e WTA di non assegnare punti nel ranking per l'esclusione degli atleti russi e bielorussi dai cancelli dell'. Il prize money complessivo della prossima edizione del Wimbledon corrisponde dunque a quasi 47,5 milioni di euro, superando nettamente il valore del Roland Garros a parità di valuta (43,6 milioni per lo slam francese sulla terra rossa disputato tra fine maggio e inizio giugno). Aumenta rispetto all'anno precedente, ma senza raggiungere cifre record nella storia del torneo inglese, ildel terzo slam della stagione:, uguale al maschile e femminile. L'incremento più significativo riguarda le qualificazioni, con una crescita del +26% rispetto al 2021 e quasi del 50% rispetto al 2019 (nel 2020 il torneo non si disputò causa Covid). I prossimi ad alzare la nota coppa da diciotto pollici riceveranno qualcosa in più rispetto al denaro ottenuto da Nadal e Swiatek a seguito del recente trionfo di Parigi.

Tuttavia, Wimbledon non diventa il torneo di tennis più ricco tra i quattro slam. Restano ancora lontane infatti le cifre da capogiro di Australian Open e US Open, anche se comparate con la stessa moneta: entrambe sfondano il tetto dei 50 milioni di euro.

Montepremi dei quattro tornei slam di tennis: il confronto (in euro)

Australian Open € 50.115.028,93 Roland Garros € 43.600.000 Wimbledon € 47.398.097,03 US Open (2021) € 53.949.357,34

