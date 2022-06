Nick Kyrgios nella conferenza stampa post Ne ha per tuttinella conferenza stampa post vittoria al primo turno contro Paul Jubb a Wimbledon. Dal pubblico che ormai ad ogni partita fa il tifo per qualunque suo avversario fomentando odio nei confronti del 27enne australiano - a sua detta - ai giudici di linea con un'età media troppo alta. Addirittura parla di insulti razzisti, anche se lui stesso afferma di non averne sentiti dal pubblico dello slam londinese. Insomma, per Kyrgios ci sono tanti elementi su cui riflettere e porre rimedio in fretta.

Sul razzismo in campo

Se ho ricevuto insulti razzisti in campo? No, oggi no. Ma dal pubblico oggi c’è stata tanta mancanza di rispetto. Sto solo iniziando a pensare che sia normale quando in realtà non lo è. Sai, non ho detto niente alla folla fino a quando non hanno iniziato ogni volta che sono arrivato fino in fondo, la gente se ne andava. È solo che non so se è normale o meno.

Come mi sento? È successo e basta. Così come mi è capitata a Stoccarda, l'offesa razzista, e poi è successo a Naomi Osaka a Indian Wells dove qualcuno ha urlato, ha influenzato la sua partita. Non capisco perché gli spettatori si sentano in grado di farlo. È pura mancanza di rispetto, nient’altro. Come se qualcuno avesse appena urlato che ero una m**** tra la folla oggi. È normale? No. Ma non capisco perché sta succedendo ancora e ancora.

Sul pubblico: "Credono di poter fare quello che vogliono"

Adoro questo torneo e ciò non ha niente a che fare con Wimbledon. Penso solo che sia un'intera generazione di persone che come sui social media sentono di avere il diritto di commentare ogni singola cosa con negatività. Continua semplicemente nella vita reale. Perché c'è un recinto lì, e fisicamente non posso fare niente o dire niente perché finirò nei guai. Sentono solo il bisogno di essere in grado di dire tutto ciò che vogliono.

Se mi sento mancare di rispetto per via della provenienza come se fosse razzismo? Sono cresciuto in Australia, quindi so sicuramente cos'è il razzismo. Mi sento come se fosse una battaglia costante, venire da quel posto e affrontarlo. Ma non credo che abbia nulla a che fare con questo. Penso solo che gli spettatori in generale credano che non ci sia nessun limite. Possono semplicemente dire qualcosa e filmarlo e poi ci ridono. È come se potesse davvero ferire i sentimenti di qualcuno. Sai cosa intendo?

Sui social media puoi semplicemente picchiare qualcuno e non ci sono conseguenze reali. Che si tratti di abuso razziale o semplicemente di mancanza di rispetto, è accettabile. Ma perché è accettabile? Come giocatore che lo affronta molto duramente, mi sta capitando quasi ogni partita. Se è successo che le autorità cacciassero uno spettatore durante un match? Sì, un paio di volte.

Sui giudici di linea

Ho detto che la maggior parte di loro sono più anziani, e non penso che sia l'ideale quando si pratica uno sport con margini così ridotti. In realtà le persone più giovani hanno una vista migliore. Non pensi che sia appropriato? Quando giochi in uno sport per centinaia e migliaia di dollari, non pensi che dovremmo avere persone davvero pronte a chiamare la palla dentro o fuori?

Differenze di trattamento tra Kyrgios e i giudici

È una cosa che va più in profondità, perché se perdo una partita di tennis e si riduce a una chiamata, loro (i giudici di linea, ndr) non vengono offesi sui social media. Io devo affrontarlo. La mia ragazza affronta messaggi di odio. La mia famiglia affronta messaggi di odio. Io affronto messaggi di odio.

Per esempio, quella volta a Miami in cui Carlos Bernardes lo fece e l'intera partita cambiò. Stava affrontando le ripercussioni? Ho ancora a che fare con quello. Vanno avanti come se niente fosse. Sono tornati là fuori ad arbitrare. Per me i messaggi di odio hanno molto più peso di quello. Questo è ciò che la gente non capisce. Non è solo, oh, ha fatto una chiamata sbagliata, e sto solo abusando del giudice. Sono frustrato. Se perdo questa partita, non hai idea di quanti abusi devo subire, mentre gli arbitri non subiscono nulla. Cosa passano?

Potrei semplicemente mostrarti il mio account Instagram contro quello di un arbitro. Dubito fortemente che avrebbero a che fare con la stessa quantità d'odio.

Il battibecco con uno spettatore a fine partita

Sì, alla fine stavo sputando proprio in direzione di qualcuno. Una persona che mi mancava di rispetto. Ed era volontario. Non lo farei a qualcuno che mi sostiene. Avevo chiesto che venisse cacciato. Se mi sarebbe piaciuto avessero risposto alla mia richiesta? Mi va bene lo stesso... Guarda, mi sta anche bene ricevere un sacco di insulti. Ma quello che non capisco è che appena li restituisco, ad esempio a Stoccarda l'ho restituito, ho preso un penalty. Oggi appena ho vinto la partita mi sono rivolto a lui... è da molto tempo che affronto odio e negatività, quindi non mi sento di dovere nulla a quella persona. È letteralmente venuto alla partita per non supportare nemmeno nessuno in realtà.

Sulla protesta con la giudice di linea

Se mi sono pentito di aver dato della 'spia' a uno dei giudici di linea? No, e perché dovrei? È ciò che ha fatto. Non ho fatto niente e lei è andata dall'arbitro e le ha detto qualcosa che non le ho detto. Questo si chiama whistleblowing.

