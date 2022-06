si inizia a respirare profumo di Wimbledon. L'anno scorso è stato segnato dalla pandemia e ha visto trionfare Novak Djokovic contro il nostro Matteo Berrettini, punteggio finale: 6-7, 6-4,6-4,6-3. Dal 2021 al 2022 è cambiato tutto e, se prima il protagonista era il Covid, oggi si è aperto il triste scenario della guerra con conseguente la decisione dell'Atp di non assegnare punti anche se questo non ha fatto perdere fascino e competizione al torneo di tennis più prestigioso del mondo. I detentori della coppa sono, appunto, il serbo Novak Djokovic e l'australiana Manca ancora qualche giorno ma finalmenteL'anno scorso è stato segnato dalla pandemia e ha visto trionfare Novak Djokovic contro il nostro Matteo Berrettini, punteggio finale: 6-7, 6-4,6-4,6-3. Dal 2021 al 2022 è cambiato tutto e, se prima il protagonista era il, oggicon conseguente esclusione dei tennisti russi e bielorussi dal torneo. Inoltre, è di qualche settimana faanche se questo non ha fatto perdere fascino e competizione al torneo di tennis più prestigioso del mondo. I detentori della coppa sono, appunto, il serbo Novak Djokovic e l'australiana Ashleigh Barty che ha annunciato il ritiro ad appena 25 anni ma da numero 1 mondiale.

WIMBLEDON 2022, COME SI ARRIVA AL TORNEO

Ad

tutti devono fare i conti con la solita corsa e voglia di vincere di Rafa Nadal che ha vinto gli Australian Open (contro Medvedev) e il Roland Garros (spazzando via proprio il serbo: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6). Non è un mistero che Nadal punti al grande slam e potrebbe esserci spazio per Matteo Berrettini che sta ritrovando la forma migliora proprio per Wimbledon ed è fresco fresco di trionfo al Queen's. Grande assente re Roger Federer che dovrebbe rientrare a settembre-ottobre. Sarà sicuramente un Wimbledon inedito perchè probabilmente fino all'anno scorso il grande favorito era Novak Djokovic, adesso peròche ha vinto gli(contro Medvedev) e il(spazzando via proprio il serbo: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6). Non è un mistero che Nadal punti al grande slam e ha tutto il diritto di crederci vista, ad ora, l'assenza di Djokovic ai prossimi Us Open. Tra questo bel duello,che sta ritrovando la forma migliora proprio pered è fresco fresco di trionfo alGrande assente re Roger Federer che dovrebbe rientrare a settembre-ottobre.

Wimbledon Qualificazioni Wimbledon 2022: Seppi, Caruso e Vavassori al turno decisivo UN' ORA FA

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 27 giugno: dalle 12 alle 22, primo turno

Martedì 28 giugno: dalle 12 alle 22, primo turno

Mercoledì 29 giugno: dalle 12 alle 22, secondo turno

Giovedì 30 giugno: dalle 12 alle 22, secondo turno

Venerdì 1° luglio: dalle 12 alle 22, terzo turno

Sabato 2 luglio: dalle 12 alle 22, terzo turno

Domenica 3 luglio: dalle 12 alle 22, ottavi

Lunedì 4 luglio: dalle 12 alle 22, ottavi

Martedì 5 luglio: dalle 12 alle 22, quarti

Mercoledì 6 luglio: dalle 12 alle 22, quarti

Giovedì 7 luglio: ore 12, semifinali femminili

Venerdì 8 luglio: ore 14, Prima semifinale maschile - ore 17, Seconda semifinale maschile

Sabato 9 luglio: ore 15, Finale singolare femminile - dalle 17.30, Finali doppio maschile e femminile

Domenica 10 luglio: ore 15, Finale singolare maschile

GLI ITALIANI IN TABELLONE

Main draw maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini.

Main draw maschile: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto.

DOVE VEDERE WIMBLEDON IN TV E LIVE STREAMING

Wimbledon 2022 sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport. Per vedere il terzo slam della stagione occorrerà dunque abbonarsi al pacchetto Sky Sport di Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile seguire il torneo su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio disponibile per tutti i clienti Sky, invece NOW è la piattaforma streaming che consente di avere accesso all’intera programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.

TUTTO CIÒ CHE TROVERETE SU EUROSPORT.IT, LA NOSTRA APP E I SOCIAL

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Djokovic: "Decisione di Wimbledon? Creerà divisioni e separazioni"

Wimbledon I favoriti di Medvedev, in ordine: "Djokovic, Berrettini e Nadal" 17 ORE FA