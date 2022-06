Si sono concluse le partite di primo turno del tabellone di qualificazione femminile a Wimbledon, o meglio a Roehampton, dove si gioca per accaparrarsi i 16 posti all’All England Lawn Tennis Club. La situazione resterà questa ancora per qualche anno, stanti i progetti di rinnovamento a breve distanza.

Delle sei azzurre di scena, una deve necessariamente lasciare in virtù del derby di primo turno tra Jessica Pieri e Giulia Gatto-Monticone. A prevalere, in questa fattispecie, è la venticinquenne lucchese, che si impone anche piuttosto nettamente. 6-4 6-2 il punteggio finale che le consente di affrontare la tedesca Nastasja Schunk.

Nel capitolo vittorie rientra anche Lucrezia Stefanini, che supera per 4-6 6-3 6-2 l’americana Grace Min. Per lei ci sarà ora una delle giocatrici più chiacchierate, ma in positivo, dell’ultimo Roland Garros, la francese Léolia Jeanjean. Convince anche Cristiana Ferrando, che dopo un set di assestamento non ha problemi con l’ex promessa tedesca Antonia Lottner, battuta 4-6 6-1 6-1. Prossima avversaria la cinese Yuan Yue.

Sono due le azzurre a dover lasciare le loro speranze. Federica Di Sarra cala dopo il primo parziale e cede per 7-5 6-2 di fronte alla svizzera Lulu Sun. Lunga, invece, la battaglia tra Sara Errani e la svedese Miriam Bjorklund. Quest’ultima, alla fine, dopo oltre due ore e tre quarti, riesce a vincere per 6-4 6-7(9) 7-6(10-5), dando così luogo a una delle quattro applicazioni di giornata del tie-break a 10 punti. Ieri, negli incontri maschili, non si era mai reso necessario.

WIMBLEDON 2022, QUALIFICAZIONI FEMMINILI: RISULTATI ITALIANE

Pieri–Gatto-Monticone 6-4 6-2

Stefanini-Min (USA) 4-6 6-3 6-2

Ferrando-Lottner (GER) (PR) 4-6 6-1 6-1

Sun (SUI)-Di Sarra 7-5 6-2

Bjorklund (SWE) (3)-Errani 6-4 6-7(7) 7-6(10-5)

