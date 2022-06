sottoporsi al tampone per un controllo è stata una sua scelta e non un obbligo dell’organizzazione. Indubbiamente, la notizia della positività al Covid di Matteo Berrettini , che ha causato l’uscita di scena del romano dal torneo di Wimbledon, sta avendo diverse reazioni. Tra le tante, ci si sta dividendo sulla decisione da parte del tennista italiano di scendere in campo o meno perché a quanto pare ile non un obbligo dell’organizzazione.

Rafael Nadal, vittorioso quest’oggi al primo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo. Nadal, infatti, è stato nominato più volte nelle ultime ore per via dei suoi A dare una risposta chiaro a riguardo è stato anche lo spagnolo, vittorioso quest’oggi al primo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo. Nadal, infatti, è stato nominato più volte nelle ultime ore per via dei suoi allenamenti con Berrettini prima dell’inizio dei match a Londra.

Nadal: "Nessun obbligo sul fare il tampone"

Non credo di poter essere considerato un contatto stretto di Matteo quando ci allenavamo all’aperto, ma tutto può succedere. Al momento mi sento bene e la cosa principale è che mi dispiace molto per lui“, ha detto in conferenza stampa Rafa. “Spero solo che si riprenda il prima possibile, è un buon compagno di squadra e so quanto sarà triste. Matteo era malato da un paio di giorni e quello che so è che dipende da te se vuoi fare un test. Se è positivo, sei fuori. Possiamo discutere delle regole tutte le volte che vogliamo, ma queste sono le regole e dobbiamo seguirle, perché altrimenti il mondo sarebbe un disastro“, ha aggiunto lo spagnolo.

