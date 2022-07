Roger Federer torna sul Centre Court di Wimbledon. Già di per sé questa è la grande notizia che . Già di per sé questa è la grande notizia che va ad impreziosire una giornata quanto mai speciale già di suo, ma il ritorno dell’otto volte vincitore dei Championships sul manto erboso più famoso ed illustre del mondo, non è l’unico aspetto da cogliere in questa domenica londinese.

In primo luogo, giova ricordarlo, questa domenica si giocherà. La tradizione del “Middle Sunday” di Wimbledon, giornata nella quale non si poteva scendere in campo (fatte salve quelle edizioni funestate da molteplici giornate di maltempo), è stata ufficialmente interrotta a partire da questa edizione, ma oltre al tennis giocato vivremo anche un momento davvero solenne per la storia del torneo di Church Road.

Ad

si terrà una cerimonia speciale per celebrare i 100 anni del Campo Centrale che, effettivamente, è sorto nel lontano 1922, scrivendo pagine epiche della storia del tennis. A questo evento, quindi, è stato invitato anche colui che detiene il record di successi nel torneo di Wimbledon, Alle ore 14.30, infatti,che, effettivamente, è sorto nel lontano 1922, scrivendo pagine epiche della storia del tennis. A questo evento, quindi, è stato invitato anche colui che detiene il record di successi nel torneo di Wimbledon, per un ritorno davvero emozionale

Wimbledon Finta "underarm" poi ace brutale: una giornata da Kyrgios! 2 ORE FA

Era il 7 luglio 2021, quasi un anno fa, Roger Federer era stato appena sconfitto (in maniera davvero netta) da Hubert Hurkacz nel corso dei quarti di finale della scorsa edizione, e lo svizzero salutava il pubblico londinese che gli tributava una standing ovation che trasudava la domanda: “Ma sarà davvero l’ultima volta di King Roger”?

Lo svizzero da quel momento in avanti è, purtroppo, sempre rimasto fermo ai box per colpa dei problemi al ginocchio, ma ora sta iniziando a programmare il rientro in campo. Per ora l’erba “sacra” del Centre Court la potrà calpestare solamente come ospite nella giornata odierna, in attesa che, tra un anno, potrà magari di nuovo farlo con la racchetta in mano…

Kyrgios: "Le persone danno per scontati atleti come Federer e Serena"

Wimbledon Live DAY 7: ottavi di Wimbledon e grande attesa per Sinner-Alcaraz 3 ORE FA